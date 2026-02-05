Минчанка спасла лебедя, которого клевали вороны на Комсомольском озере 9 5.02.2026, 22:27

7,798

Иллюстрационное фото

Лебедя отогрели, напоили и накормили.

5 февраля на Комсомольском озере в Минске неравнодушная горожанка спасла лебедя, который стал жертвой нападения ворон. Птицу, которая находилась в воде, доставили на берег, после чего ей оказали необходимую помощь, пишет «Звязда».

Инцидент произошел на льду, где вороны начали клевать ослабленного лебедя. Проходившая мимо женщина не осталась равнодушной и самостоятельно достала птицу из воды.

На помощь ей оперативно пришли работники коммунальной службы, которые помогли перенести лебедя на спасательную станцию «Комсомольское озеро».

На станции необычного пациента отогрели, напоили и накормили. А после сотрудники станции связались со специалистами из природоохранного учреждения «Сирин».

Новый подопечный вел себя активно: шипел на спасателей и даже ущипнул водолаза за руку.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com