Минчанка спасла лебедя, которого клевали вороны на Комсомольском озере

Минчанка спасла лебедя, которого клевали вороны на Комсомольском озере9
- 5.02.2026, 22:27
Лебедя отогрели, напоили и накормили.
5 февраля на Комсомольском озере в Минске неравнодушная горожанка спасла лебедя, который стал жертвой нападения ворон. Птицу, которая находилась в воде, доставили на берег, после чего ей оказали необходимую помощь, пишет «Звязда».
Инцидент произошел на льду, где вороны начали клевать ослабленного лебедя. Проходившая мимо женщина не осталась равнодушной и самостоятельно достала птицу из воды.
На помощь ей оперативно пришли работники коммунальной службы, которые помогли перенести лебедя на спасательную станцию «Комсомольское озеро».
На станции необычного пациента отогрели, напоили и накормили. А после сотрудники станции связались со специалистами из природоохранного учреждения «Сирин».
Новый подопечный вел себя активно: шипел на спасателей и даже ущипнул водолаза за руку.