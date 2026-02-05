13 мая 2026, среда, 23:43
Минчанка спасла лебедя, которого клевали вороны на Комсомольском озере

  • 5.02.2026, 22:27
Иллюстрационное фото

Лебедя отогрели, напоили и накормили.

5 февраля на Комсомольском озере в Минске неравнодушная горожанка спасла лебедя, который стал жертвой нападения ворон. Птицу, которая находилась в воде, доставили на берег, после чего ей оказали необходимую помощь, пишет «Звязда».

Инцидент произошел на льду, где вороны начали клевать ослабленного лебедя. Проходившая мимо женщина не осталась равнодушной и самостоятельно достала птицу из воды.

На помощь ей оперативно пришли работники коммунальной службы, которые помогли перенести лебедя на спасательную станцию «Комсомольское озеро».

На станции необычного пациента отогрели, напоили и накормили. А после сотрудники станции связались со специалистами из природоохранного учреждения «Сирин».

Новый подопечный вел себя активно: шипел на спасателей и даже ущипнул водолаза за руку.

