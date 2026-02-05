Эстония решила закрыть ночной переход на двух КПП с Россией 2 5.02.2026, 22:31

На три месяца.

Правительство Эстонии решило на три месяца закрыть ночное движение на автомобильных пограничных пунктах Лухамаа и Койдула, нововведения вступят в силу с 24 февраля. Об этом сообщает эстонская телерадиокомпания ERR.

В дневное время пункты пропуска будут открыты в течение 12 часов. Эстонские власти объяснили это решение «пограничными инцидентами» со стороны России. Правительство отметило, что закрытие пунктов на ночь позволит направить больше ресурсов на охрану границы.

«Поскольку Россия ведет себя на границе порой иррационально, нам необходимо высвободить ресурсы для более эффективной охраны границы. С 24 февраля мы на три месяца сократим время работы пограничных пунктов и будем закрывать их на ночь, чтобы иметь возможность внимательнее контролировать ситуацию на других участках границы», — пояснил премьер-министр Эстонии Кристен Михал.

Он добавил, что дальнейшие решения будут приниматься в соответствии с нуждами безопасности и развитием ситуации на границе.

В свою очередь, министр внутренних дел Игорь Таро заявил, что сокращение работы погранпунктов является логичным шагом, так как число переходов через границу значительно снизилось и, вероятно, уже не восстановится до прежнего уровня.

«По сравнению с 2018 годом количество пересечений границы сократилось примерно в пять раз. Если в 2018 году восточную границу пересекли 5,3 миллиона человек, то в 2025 году это число составило 1 084 320», — отметил Таро.

Он подчеркнул, что чаще более половины пересечений границы пришлось на пункт в Нарве — более 600 тыс. При этом в Лухамаа и Койдула их число немного превысило 200 тыс. на каждом пункте.

