РФ второй раз за войну установила антирекорд по потерям 1 5.02.2026, 23:05

Россия потеряла солдат больше, чем мобилизовала.

В январе 2026 года Россия второй раз с начала полномасштабной войны потеряла солдат больше, чем мобилизовала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта «Мадяра» Бровди.

Он рассказал, что в течение прошлого месяца в российскую армию прибыло 22 000 новобранцев. В то же время в течение января подтвержденные вражеские потери составили 30 618 оккупантов. Таким образом, ликвидировано на 8 618 россиян больше, чем было мобилизовано/законтрактовано.

При этом «Мадяр» отметил, что каждого третьего российского оккупанта ликвидировали именно подразделения беспилотных систем Сил обороны Украины.

Он добавил, что в течение января СБС поразили 1012 точек вылетов вражеских пилотов и 1404 единиц их оборудования, 2128 вражеских разведывательных и ударных дронов, 478 единиц артиллерии, 80 танков, 88 БТР/БМР, 44 ЗРК/РСЗО, 27 РЛС, 1705 единиц логистической техники и др.

«Мадяр» отметил, что в декабре 2025 года подразделения СБС уничтожили на 22% больше россиян - 12 037. По его словам, январские показатели упали из-за погодных условий и снижения штурмовой активности врага.

