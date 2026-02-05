Белорусам упростили посещение пограничной зоны 2 5.02.2026, 23:06

На Национальном правовом интернет-портале официально опубликован закон от 2 февраля 2026 года № 130‑З «О внесении изменений в законы по вопросам государственной дактилоскопической регистрации». Среди прочего документ упрощает посещение пограничной зоны, сообщили в Госпогранкомитете.

Законом расширен перечень документов, дающих право белорусским гражданам находиться в пограничной зоне. В перечень, кроме паспорта и военного билета, дополнительно включены пенсионное удостоверение, удостоверение инвалида, студенческий билет и билет учащегося.

Предусматривается возможность транзитного движения до места жительства (нахождения) в пограничной полосе физических лиц без необходимости получения ими соответствующих пропусков. Также исключается требование о проверке наличия соответствующих пропусков при продаже проездных документов для проезда в транспортных средствах, следующих по маршрутам регулярного сообщения в населенные пункты, расположенные в пределах пограничной зоны или пограничной полосы.

Кроме того, исключается необходимость получения разрешения органов пограничной службы на осуществление хозяйственной и иной деятельности во внутренних водах Беларуси (водах рек, озер и других поверхностных водных объектов, берега которых полностью принадлежат Республике Беларусь) в пределах пограничной зоны.

