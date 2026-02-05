Зеленский согласовал новые боевые операции СБУ 1 5.02.2026, 23:25

Украина будет и дальше ослаблять врага.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заслушал доклад в.и.о. главы СБУ Евгения Хмары и согласовал новые боевые операции украинской спецслужбы.

«Был сегодня на докладе генерал-майор Хмара — об операциях Службы безопасности Украины. Хорошие есть результаты, я согласовал новую работу Службы — новые боевые операции. Мы будем и в дальнейшем ослаблять врага», — сказал Зеленский во время вечернего видеообращения в четверг, 5 февраля.

Президент также поблагодарил военных за их работу, в частности за операции по поражению военных объектов на территории РФ.

«Хочу отметить наших военных — они знают, о ком я, о ком конкретно, хочу поблагодарить их за умение достать даже такие объекты, как полигон для запуска орешников. Наши Фламинго отработали», — сказал Зеленский.

