В Беларусь придет оттепель 2 5.02.2026, 23:40

Какой будет погода 6 февраля.

Во пятницу, 6 февраля, погоду в стране будут определять теплые воздушные массы с юга Европы. Это принесет оттепель, но вместе с ней — осадки, гололед и порывистый ветер.

Погода ожидается преимущественно облачной, а осадки в виде снега, мокрого снега и дождя пройдут на большей части страны. На юго-востоке ночью ожидается сильный снег.

В отдельных районах прогнозируются гололед, слабая метель и туман, что создаст гололедицу на дорогах. Ветер будет юго-восточным, умеренным, но местами порывистым.

Ночью столбики термометров покажут от -2°С на юго-западе до -13°С на северо-востоке. Днем будет немного теплее: от 0 до -6°С в большинстве регионов и -7..-9°С на северо-востоке.

