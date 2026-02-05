В Беларусь придет оттепель

В Беларусь придет оттепель2
- 5.02.2026, 23:40
- 5,464
Какой будет погода 6 февраля.
Во пятницу, 6 февраля, погоду в стране будут определять теплые воздушные массы с юга Европы. Это принесет оттепель, но вместе с ней — осадки, гололед и порывистый ветер.
Погода ожидается преимущественно облачной, а осадки в виде снега, мокрого снега и дождя пройдут на большей части страны. На юго-востоке ночью ожидается сильный снег.
В отдельных районах прогнозируются гололед, слабая метель и туман, что создаст гололедицу на дорогах. Ветер будет юго-восточным, умеренным, но местами порывистым.
Ночью столбики термометров покажут от -2°С на юго-западе до -13°С на северо-востоке. Днем будет немного теплее: от 0 до -6°С в большинстве регионов и -7..-9°С на северо-востоке.