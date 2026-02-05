Зеленский: Гарантии безопасности Украине должны быть даны до прекращения огня 3 5.02.2026, 23:54

Согласится ли Россия прекратить огонь?

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 5 февраля, что гарантии безопасности для Украины должны быть даны до прекращения огня в войне с РФ. Об этом он сказал в Киеве на совместной с премьер-министром Польши Дональдом Туском пресс-конференции.

Видеозапись опубликована в Facebook Зеленского.

«Мы к прекращению огня сначала были готовы. Это же Россия должна согласиться на прекращение огня, – ответил на вопрос СМИ президент. – Все условия совершенно понятны, они есть в 20-пунктном плане».

Зеленский считает, что гарантии безопасности «должны идти от США ко всем другим документам».

«Безусловно, все можно одновременно подписывать. Но если бы мы искали, как Украине, обществу быть более уверенными в своем будущем, быть более уверенными в поддержке Америки, быть более уверенными в том, что не только Европа, а прежде всего будет бекстоп Америки, и быть более уверенными, что агрессия России в будущем минимизирована, то если говорить об этом, на мой взгляд, именно так надо создавать деэскалационную атмосферу и усиление Украины», – подчеркнул президент.

Поэтому, по мнению Зеленского, сначала следует подписывать гарантии безопасности.

«Это моя позиция, и я о ней совершенно откровенно говорю. Будет как будет, потому что это гарантии безопасности Америки и Европы. И поэтому зависит от желания Соединенных Штатов Америки», – указал президент Украины.

