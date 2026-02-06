14 мая 2026, четверг, 10:27
Российские солдаты стреляют друг по другу из-за массового отказа Starlink

9
  • 6.02.2026, 9:34
  • 10,706
Управление войсками парализовано.

В рядах вооруженных сил России фиксируется массовый отказ терминалов Starlink, из-за чего управление войск было парализовано и возникли случаи «дружественного огня».

Об этом сообщает Telegram партизанского движения «АТЕШ».

«Наши источники из 122-го мотострелкового полка (Купянское направление) и 1152-го полка (Запорожское направление) сообщают об одной и той же картине - управление войсками фактически парализовано», - говорится в публикации.

Поскольку в подразделениях РФ практически полный отказ в работе терминалов Starlink, российские связисты пребывают в отчаянии. В частности:

попытки развернуть резервные каналы связи проваливаются одна за одной;

штатные средства РЭБ регулярно глушат в том числе собственные рации.

«Без устойчивой связи на передовой начинается хаос. Отсутствие координации уже приводит к тяжелым потерям - и не только от противника», - пишут в «АТЕШ».

Так, на Запорожской направлении из-за полного разрыва коммуникации произошел «дружественный огонь». Российские подразделения, не имея никакой информации друг о друге, открыли огонь по своим же. В результате оккупанты сами уничтожили свою штурмовую группу из 12 человек.

«Зависимость российской армии от гражданских технологий сыграла против нее. Как только связь пропадает - управление рассыпается, а войска начинают истреблять сами себя», - подчеркнули в партизанском движении.

