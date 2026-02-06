Пропали свет и отопление: аналитики подтвердили блэкаут в Белгороде 2 6.02.2026, 10:26

Попадание зафиксировано в северную часть Белгородской ТЭЦ.

В ночь на 6 февраля жители Белгорода сообщали о многочисленных взрывах, после которых пропали свет и отопление. А губернатор заявил, что повреждения «серьезные», но больше никаких подробностей не сообщил, пишет «Фокус».

Тогда OSINT-аналитики издания ASTRA проанализировали видео с моментом атаки на Белгород, опубликованное местным изданием «Пепел Белгорд», и пришли к выводу, что хоть Вячеслав Гладков упорно избегал слова «взрывы», но в результате «обстрела» местная ТЭЦ сильно повреждена.

«Согласно нашему анализу, кадры сняты с Веселой улицы. Расстояние от точки съемки до места взрыва — около 350 метров. Попадание зафиксировано в северную часть Белгородской ТЭЦ, которая расположена по адресу: Северо-Донецкая ул., 2, Белгород», - пришел к выводу OSINT-аналитик ASTRA.

О пострадавших не сообщалось.

«У нас большой объем повреждений энергетической инфраструктуры города Белгорода, Белгородского, Ракитянского, Борисовского, Грайворонского, Яковлевского округов. Но аварийные бригады, еще раз хочу сказать, все находятся на своих местах, все занимаются своим делом. Более подробно сказать не могу, потому что мы понимаем, что враг внимательно анализирует текущую ситуацию», — заявил губернатор Белгородской области.

При этом Гладков заявил, что пункты временного размещения и пункты временного обогрева «пока не разворачиваем», не смотря на то, что «не удалось в полном объеме восстановить подачу электроэнергии в Белгороде». Также он жаловался, что обстрелян был «гражданский Белгород», где «не было и нет военных объектов».

Ранее местные СМИ и очевидцы сообщали, что под обстрел попала электроподстанция «Фрунзенская» в селе Драгунское Белгородского района. А также электроподстанции «Белгород» на улице Сторожевая в самом Белгороде.

Интересно, что официальные российские СМИ вроде ТАСС, об обстреле Белгорода и тамошних проблемах с электричеством и отоплением сообщили крайне скупо, уклончиво заявив, что есть «повреждения инфраструктуры и сбои в подаче электроснабжения и теплоснабжения». Больше про Белгород не сообщалось.

При этом в МЧС РФ отчитались, что в Белгород отправили 30 «мощных генераторов» и на опубликованном видео видно, что город погружен во тьму, а светофоры не работают.

