В Беларусь возвращаются морозы 8 6.02.2026, 21:28

8,628

Уже с понедельника.

В субботу на большей части территории страны пройдут осадки (снег, мокрый снег, на юге с дождем). На отдельных участках дорог гололедица.

Ночью температура составит от -2°С по юго-западу до -10°С по северо-востоку страны; максимальная днем -1..-7°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

В воскресенье ночью на большей части территории страны пройдет снег, мокрый снег, днем по югу страны — небольшой кратковременный снег. Ночью местами слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный умеренный, днем порывистый.

Ночью от -5°С по юго-западу до -17°С по северу страны, максимальная днем -7..-13°С, в западных и южных районах -4..-6°С.

В понедельник погоду будет определять антициклон, сформированный в арктической воздушной массе, который перемещается с юга Финляндии на Беларусь.

Местами слабый туман, изморозь, на дорогах гололедица. Ветер переменных направлений умеренный.

Ночью -18..-24°С, местами до -28°С, в отдельных районах по западу Беларуси -16..-17°С; максимальная днем -8..-15°С.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com