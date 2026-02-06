14 мая 2026, четверг, 13:31
В Беларусь возвращаются морозы

Уже с понедельника.

В субботу на большей части территории страны пройдут осадки (снег, мокрый снег, на юге с дождем). На отдельных участках дорог гололедица.

Ночью температура составит от -2°С по юго-западу до -10°С по северо-востоку страны; максимальная днем -1..-7°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

В воскресенье ночью на большей части территории страны пройдет снег, мокрый снег, днем по югу страны — небольшой кратковременный снег. Ночью местами слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный умеренный, днем порывистый.

Ночью от -5°С по юго-западу до -17°С по северу страны, максимальная днем -7..-13°С, в западных и южных районах -4..-6°С.

В понедельник погоду будет определять антициклон, сформированный в арктической воздушной массе, который перемещается с юга Финляндии на Беларусь.

Местами слабый туман, изморозь, на дорогах гололедица. Ветер переменных направлений умеренный.

Ночью -18..-24°С, местами до -28°С, в отдельных районах по западу Беларуси -16..-17°С; максимальная днем -8..-15°С.

