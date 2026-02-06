Блогер «Серый кот» рассказал, почему Лукашенко борется с фонарями 24 6.02.2026, 23:35

Блогер «Серый кот»

Система на пределе.

В Беларуси 4 февраля, после критики диктатора Лукашенко, изменили режим работы уличного освещения. В Минске, например, фонари включили только в 19.00, хотя стемнело на улице около 18.00.

Блогер «Серый кот» Дмитрий Козлов на своем YouTube-канал прокомментировал безумное решение диктатора:

— На фоне заявлений пропаганды об огромных экономических успехах и переизбытке электроэнергии после строительства БелАЭС такая риторика звучит совершенно неожиданно и нелогично. А вот если посмотреть на ситуацию объективно, то все происходящее закономерно. Официальная логика звучит так — экономия, нагрузка на сеть, необходимость рационально использовать ресурсы.

На бытовом уровне это подается как временная мера. Но если смотреть глубже, подобные решения обычно появляются там, где система работает на пределе и запас прочности исчерпан. Энергетика – это не только провода электростанции, это инвестиции, модернизация, импортное оборудование, доступ к технологиям, кредитам и рынкам – все то, что десятилетиями завязано на внешние связи.

Когда страна оказывается под санкционным давлением, это в первую очередь бьет по финансированию и возможностям обновления инфраструктуры. Старые мощности продолжают работать, но износ растет, аварийность повышается и ремонт заметно становится дороже и сложнее. К этому добавляется фактор управления.

Централизованная система, где ключевые решения принимаются политически, а не экономически, часто приводит к перекосам. Деньги могут уходить не туда, где они критически нужны, а туда, где важнее сохранить контроль, лояльность аппарата и силовой ресурс. В результате стратегические сферы вроде энергетики формально остаются под контролем, но фактически живут за счет накопленного советского наследия и латания дыр.

И вместо открытого разговора о реальном состоянии экономики обществу предлагают простое объяснение – надо экономить. Но темнота на улицах – это уже не объяснение, это результат. Результат более чем тридцати лет фашистской диктатуры, безответственных решений и санкционного давления.

Это наглядный пример того, что санкции работают и приносят свои плоды.

