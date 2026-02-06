«Азов» взял в плен 18 российских оккупантов

«Азов» взял в плен 18 российских оккупантов1
- 6.02.2026, 16:12
Отличился интернациональный батальон.
Интернациональный батальон 12-й бригады «Азова» взял в плен 18 российских оккупантов в течение 24 часов на Добропольском направлении.
Об этом сообщила 12-я бригада «Азов» в пятницу, 6 февраля.
Россияне длительное время скрывались в подвалах и укрепленных позициях в пределах села Золотой Колодец на Добропольском направлении, пытаясь удержать контроль над населенным пунктом.
В «Азова» отметили, что для окончательной ликвидации вражеского сопротивления к выполнению задачи привлекли бойцов интернационального батальона.
Военные-иностранцы провели зачистку населенного пункта и заставили оккупантов сложить оружие.
После сдачи в плен россиянам оказали необходимую медицинскую помощь. Пленные рассказали на видео, что были удивлены, увидев иностранцев в украинском подразделении.