«Азов» взял в плен 18 российских оккупантов 1 6.02.2026, 16:12

Отличился интернациональный батальон.

Интернациональный батальон 12-й бригады «Азова» взял в плен 18 российских оккупантов в течение 24 часов на Добропольском направлении.

Об этом сообщила 12-я бригада «Азов» в пятницу, 6 февраля.

Россияне длительное время скрывались в подвалах и укрепленных позициях в пределах села Золотой Колодец на Добропольском направлении, пытаясь удержать контроль над населенным пунктом.

В «Азова» отметили, что для окончательной ликвидации вражеского сопротивления к выполнению задачи привлекли бойцов интернационального батальона.

Военные-иностранцы провели зачистку населенного пункта и заставили оккупантов сложить оружие.

После сдачи в плен россиянам оказали необходимую медицинскую помощь. Пленные рассказали на видео, что были удивлены, увидев иностранцев в украинском подразделении.

