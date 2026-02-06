России предсказали «точку неустойчивости» в 2026 году
- 6.02.2026, 16:26
Санкции Запада уже нанесли серьезный ущерб.
Западные санкции оказывают заметное давление на российскую экономику и могут привести ее к «точке неустойчивости» уже в 2026 году, заявил в интервью The Guardian специальный посланник ЕС Дэвид О’Салливан, пишет The Guardian (перевод — сайт Charter97.org).
По его словам, санкции «не являются волшебной палочкой» и неизбежно сталкиваются с попытками обхода, однако спустя четыре года после начала полномасштабного вторжения в Украину их эффект очевиден. О’Салливан подчеркнул, что переход России на (военную модель экономики https://charter97.org/ru/news/2026/2/5/672609/) происходит за счет гражданского сектора, а «игнорирование законов экономической гравитации не может длиться вечно».
Заявление прозвучало на фоне масштабных российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины в условиях экстремальных морозов. По данным Киева, в прошлом месяце Россия запустила вдвое больше ракет и дронов, чем в январе 2025 года.
Тем временем российская экономика испытывает серьезное давление: падают нефтяные доходы, инфляция держится на уровне около 6%, а ключевая ставка составляет 16%.
С 2022 года ЕС ввел 19 пакетов санкций против России, затронув более 2 700 физических и юридических лиц, а также ключевые отрасли экономики. ЕС активно убеждает третьи страны — от Центральной Азии до Балкан и Ближнего Востока — не допускать реэкспорта европейских товаров в Россию. Однако Китай, по словам О’Салливана, остается исключением и «поддерживает Москву», хотя и не поставляет прямое вооружение.
По его словам, ЕС добился успехов в борьбе с «теневым флотом» России, а также в отслеживании критически важных компонентов западного производства, обнаруживаемых в российских вооружениях.
Несмотря на критику США, О’Салливан считает, что санкционная политика ЕС становится все более эффективной: «Мы еще не устранили проблему полностью, но мы существенно ее сократили».