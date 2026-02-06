закрыть
14 мая 2026, четверг, 18:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

15
  • 6.02.2026, 16:39
  • 10,842
Комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

Артист из Казахстана не высказался о нападении России на Украину.

Комику из Казахстана Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет, сообщили телеграм-каналы Baza, SHOT и Mash, а также РИА Новости со ссылкой на источник среди российских силовиков.

Запрет на въезд Сабурову — гражданину Казахстана — «введен в интересах нацбезопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей», заявил собеседник РИА Новости. По его словам, запрет действует с 30 января.

По данным телеграм-каналов, Сабуров в ночь на 6 февраля прилетел в московский аэропорт Внуково из ОАЭ для съемок в рекламе. «Во время прохождения паспортного контроля Сабурова отвели в отдельное помещение, где выдали документ о запрете на въезд в Россию», пишет SHOT.

Нурлан Сабуров — один из самых популярных в России стендап-комиков, ведущий ютьюб-шоу «Что было дальше?». Весной 2022 года в США и Израиле отменяли концерты Сабурова из-за того, что он публично не высказался о нападении России на Украину.

Написать комментарий 15

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина
Дальше начинается невидимое
Дальше начинается невидимое Леонид Невзлин