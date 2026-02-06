Комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет 15 6.02.2026, 16:39

Артист из Казахстана не высказался о нападении России на Украину.

Комику из Казахстана Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет, сообщили телеграм-каналы Baza, SHOT и Mash, а также РИА Новости со ссылкой на источник среди российских силовиков.

Запрет на въезд Сабурову — гражданину Казахстана — «введен в интересах нацбезопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей», заявил собеседник РИА Новости. По его словам, запрет действует с 30 января.

По данным телеграм-каналов, Сабуров в ночь на 6 февраля прилетел в московский аэропорт Внуково из ОАЭ для съемок в рекламе. «Во время прохождения паспортного контроля Сабурова отвели в отдельное помещение, где выдали документ о запрете на въезд в Россию», пишет SHOT.

Нурлан Сабуров — один из самых популярных в России стендап-комиков, ведущий ютьюб-шоу «Что было дальше?». Весной 2022 года в США и Израиле отменяли концерты Сабурова из-за того, что он публично не высказался о нападении России на Украину.

