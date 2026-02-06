«Выходишь из подъезда — и можно сразу на коньках кататься»

  • 6.02.2026, 16:48
«Выходишь из подъезда — и можно сразу на коньках кататься»

В Гомеле массово жалуются на нечищенные и не посыпанные тротуары.

Гомельчанка подняла в Threads тему неочищенных от снега и льда дворов и тротуаров, приложив фото из Советского района, заметил «Флагшток».

«Хоть у кого-нибудь чистят двор и дорожки работники ЖКХ?! Мы реально задолбались выкапываться из подъезда самостоятельно и пытаемся понять, за что платим налоги и коммуналку. Может, техника и дворники просто в эти дни/месяцы у кого-то другого?»

В десятках комментариев почти никто не сказал о том, что их дворы убирали от снега и посыпали тротуары песком. Наоборот, многие подтвердили слова автора. Больше всего жалоб было именно в Советском районе. Другая гомельчанка написала:

«Сегодня по гомельскому ТВ сказки рассказывали, что все силы бросили на уборку льда и снега в городе. Работа у меня в центре города и да, там более-менее убрано. Но живу я в Советском, в районе Солнечной, и ни одного грамма песка за всю зиму не бросили на лед. Выходишь из подъезда — и можно сразу на коньках кататься. Только на остановках пятачки до чистого асфальта расчищены, но до них же еще как-то дойти надо. Худшей работы ЖКХ на моей памяти никогда не было, а живу я в Гомеле 64 года. Позор ЖКХ».

По словам другого комментатора, на улице Сосновой во дворах жильцы «выкапывают дорожки сами, а довести ребенка до школы — это вообще квест, дворников не наблюдалось».

Еще одна гомельчанка написала:

«Не видела их с осени, двор чистят люди сами, даже трактор почистить стоянку вызывали жильцы дома».

Жильцы Новобелицкого района подтвердили проблему, отметив, что там «еще и свет выключают». Также жильцы частного сектора (улица Орловского и Романовичей) сообщили, что у них тоже «никто ничего не чистит».

Но пару позитивных примеров все же нашлось:

«Вчера во двор привезли немного песка с солью (и то только после звонка в ЖЭУ), насыпали возле мусорных баков. Я на радостях набрала песка в ведро и рассыпала возле подъезда, где постоянно падают люди. Все равно страшно ходить — такие колдобины, да ещё их сейчас снегом присыпало».

«Только пару дней назад в гостях были на Сельмаше... Двор почищен, возле каждого дома песок в красных деревянных ящиках. Дом не кооперативный».

К слову, в тот же день председатель горисполкома Владимир Привалов рассказывал про очередной «чистый четверг», во время которого работников предприятий, организаций и учреждений «объединили усилия для борьбы со снегом и гололедицей».

Африканский позор Путина
Россия может потерять треть своих территорий
Путин три дня молчал
Дальше начинается невидимое