Антипатия к Трампу в Европе возросла до максимума

Антипатия к Трампу в Европе возросла до максимума6
- 6.02.2026, 17:20
Все большее число европейцев не считают США дружественной страной.
Антипатия к США в странах Западной Европы значительно усилилась после угроз Дональда Трампа в отношении Гренландии. Как пишет The Guardian, опрос YouGov, проведенный в шести странах Европы - Дании, Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании – показал, что попытка президента США захватить Гренландию привела к тому, что европейцы решительно настроились против его страны. Мнения о США упали до самого низкого уровня с тех пор, как YouGov начал отслеживать их десять лет назад.
Показатели варьируются от 62% во Франции до 84% в Дании и демонстрируют резкий рост негативного восприятия США даже по сравнению с ноябрем, когда этот показатель составлял от 49% до 70%.
Опрос также показал, что все большее число европейцев больше не считают США дружественной страной: все меньше респондентов во всех шести странах заявляют, что по-прежнему считают их союзником.
Эти цифры представляют собой резкое падение по сравнению с последним опросом YouGov, в котором задавался тот же вопрос. Так, в Дании в июле 2023 года 80% опрошенных заявляли, что считают США другом или союзником. Сейчас этот показатель составляет менее 26%.