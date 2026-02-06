Антипатия к Трампу в Европе возросла до максимума 6 6.02.2026, 17:20

5,940

Дональд Трамп

Все большее число европейцев не считают США дружественной страной.

Антипатия к США в странах Западной Европы значительно усилилась после угроз Дональда Трампа в отношении Гренландии. Как пишет The Guardian, опрос YouGov, проведенный в шести странах Европы - Дании, Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании – показал, что попытка президента США захватить Гренландию привела к тому, что европейцы решительно настроились против его страны. Мнения о США упали до самого низкого уровня с тех пор, как YouGov начал отслеживать их десять лет назад.

Показатели варьируются от 62% во Франции до 84% в Дании и демонстрируют резкий рост негативного восприятия США даже по сравнению с ноябрем, когда этот показатель составлял от 49% до 70%.

Опрос также показал, что все большее число европейцев больше не считают США дружественной страной: все меньше респондентов во всех шести странах заявляют, что по-прежнему считают их союзником.

Эти цифры представляют собой резкое падение по сравнению с последним опросом YouGov, в котором задавался тот же вопрос. Так, в Дании в июле 2023 года 80% опрошенных заявляли, что считают США другом или союзником. Сейчас этот показатель составляет менее 26%.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com