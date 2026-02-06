Лукашенко заявил, что «хочет напиться, чтобы голова кружилась»26
- 6.02.2026, 17:28
- 15,936
Диктатору на совещание принесли снюс.
Лукашенко ответил премьер-министру Александру Турчину, который на совещание 6 февраля принес снюс (вид бездымного табачного изделия, который размещают между десной и верхней губой для поступления никотина в организм через слизистую — Прим. Charter97.org).
Глава белорусского правительства положил диктатору на стол небольшую коробочку.
— То есть голова кружится? Интересно. Иногда хочется напиться, чтобы голова кружилась, и от губернатора Гродненской области (Юрия Караева — Прим. Charter97.org) не получать информацию, что телята у него дохнут, — сказал узурпатор.
На предложение Турчина помочь открыть емкость, глава государства отказался, уточнив:
— Нет, не надо. Я же не буду закладывать пока, чего ты?