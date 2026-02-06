Российского посла вызвали в МИД Азербайджана 6.02.2026, 18:32

Ему вручили ноту протеста.

Министерство иностранных дел Азербайджана вызвало посла России Михаила Евдокимова и вручило ему ноту протеста, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Поводом стало заявление первого зампреда комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина относительно приговора гражданам Армении в стране.

Баку призвал Москву принять соответствующие меры для прекращения «деструктивной деятельности» и попыток подорвать мир и стабильность в регионе, а также отношения между Азербайджаном и Россией.

Затулин, как пишет РБК, накануне опубликовал заявление международного российско-армянского «Лазаревского клуба» по поводу приговора Баку бывшему так называемому руководству Нагорного Карабаха. В нем решение суда называется «позорным торжеством произвола и предательства». Депутат является координатором совета клуба.

