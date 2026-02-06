ЕС предложил Трампу вместе покончить с теневым флотом Путина 3 6.02.2026, 18:54

Новый удар по доходам Кремля.

Евросоюз обсуждает замену ценового потолка для российской нефти на запрет предоставлять танкерам теневого флота услуги в сфере судоходства – от страховок до обслуживания в портах.

Эта меру планируется включить в 20-й пакет санкций ЕС, приуроченный к годовщине российского вторжения в Украину. Еврокомиссия также начала консультации по этой мере с партнерами по «большой семерке», рассказали Euronews несколько чиновников и дипломатов. Совместный с США запрет на морские услуги может нанести новый удар по доходам энергетического сектора России, отмечает информагентство.

Введенный «семеркой» в конце 2022 года потолок ограничил цену российской нефти уровнем в $60 за баррель: европейским и американским страховщикам, контролировавшим 90% мирового рынка морского страхования, и другим компаниям запрещалось предоставлять финансовые услуги в случае поставок нефти по цене выше потолка. В сентябре 2025 года ЕС, а вместе с ним Великобритания, Канада, Япония, а также Австралия снизили потолок до $47,6, а недавно – до $44,1 за баррель. Администрация Дональда Трампа не последовала их примеру. Теперь Брюссель пытается скоординировать свои действия в вопросе санкций против российского теневого флота с Белым домом.

