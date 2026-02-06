«Кажется, радость, но не тут-то было» 19 6.02.2026, 22:43

Белоруска выиграла в лотерею крупную сумму, однако, чтобы ее забрать, нужно потратиться.

В семье жительницы Мозыря Екатерины случилось радостное событие — мама женщины купила два лотерейных билета, и оба выиграли. Один — по-крупному. Правда, как оказалось, чтобы забрать солидный приз, нужно сначала потратиться. Об этом горожанка рассказала в своем TikTok, заметило «Зеркало».

Семья Екатерины участвовала в лотерее «Гомельчанка», учредителем которой выступает Гомельский облисполком. Билет стоит 3 рубля. Последний розыгрыш проводился 30 января. В нем мама авторки ролика и выиграла дважды: 3 рубля и 400 рублей.

— И, кажется, вот радость, да? Все хорошо. Но не тут-то было, — иронически рассказывает горожанка. — Чтобы получить эти 400 рублей, [нужно пройти квест]. Почта дает только семь базовых величин. Это 315 рублей, а [наша] сумма превышает.

В связи с этим в отделении «Белпочты» в родном Мозыре свои деньги победительница получить не смогла. В банке, говорит женщина, призы от «Гомельчанки» тоже не выдают. Семье сообщили, что за выигрышем нужно ехать в областной центр. Причем забрать его можно только с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00, написала Екатерина в комментариях.

— Но предварительно, прежде чем ехать в Гомель, мы должны позвонить туда (вероятно, речь об организаторах лотереи. — Прим. ред.), сказать серийный номер билета, тираж — все на свете [и] заказать денежку. Это приблизительно за 10 дней. За неделю, грубо, — объясняет ситуацию женщина. — А потом в установленную дату приехать.

При этом, по ее словам, если в указанный день они за выигрышем не придут, то его вернут в банк. И чтобы получить приз, снова придется звонить и его заказывать.

— Это благо, что дается срок в полгода на получение данного выигрыша, — продолжает Екатерина. — Что могу сказать, если вы покупаете лотерейный билет и хотите выиграть, планируйте поездку сразу в Гомель или в Минск <…>.

В комментариях женщине советовали забрать возможные 315 рублей, ведь на дорогу в Гомель придется потратиться.

— Так не выдают, спрашивали, — ответила автор ролика.

— Продайте билет кому-нибудь за 300 [рублей] — и все, вы в плюсе. И человек на 100 [рублей] в плюсе, — порекомендовал другой участник беседы.

