«На фронте наступит перелом» 1 6.02.2026, 19:19

Юрий Федоренко

Москва несет огромные потери.

Из-за огромных потерь на фронте Москва постоянно ищет новые способы пополнения армии — от подкупа иностранцев до принудительной мобилизации украинцев в оккупации.

Однако у российской машины войны есть физический предел, который Силы обороны Украины могут использовать для перелома ситуации. Об этом рассказал командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем «Ахиллес» Командования Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины Юрий Федоренко.

Он отметил, что хотя в рядах противника фиксируют иностранных наемников, их количество не является критическим, а основной костяк составляют россияне, пришедшие на войну ради денег.

- В тех регионах, где работаем мы, есть определенное количество наемников. Это свидетельствует о том, что противник ведет системную работу по подкупу граждан других стран. Но их коэффициент не очень большой. В основном это граждане РФ, которые подписали контракты за «подъемные», — рассказал Федоренко.

При этом наиболее трагичная ситуация складывается на временно оккупированных территориях, где украинцев заставляют воевать против собственной страны.

«К сожалению, есть и те, кто является украинцами по гражданству, кто остался на оккупированных территориях и кого сейчас РФ ставит в строй. Те, кто сейчас выбирает режим «уклониста», должны помнить: там, куда приходит РФ, программ рекрутинга нет. Всех принудительно ставят под ружье, и украинцев стирают в войне против своего же государства как расходный материал на самых сложных направлениях», — подчеркнул он.

Вместе с этим, нужно понимать, что возможности России по восполнению живой силы на фронте ограничены пропускной способностью учебных центров. Именно этот лимит определяет стратегическую задачу для украинских защитников.

«У России пока хватает ресурса для пополнения, но есть пределы возможностей подготовки. Сейчас они могут обучать от 30 до 37 тысяч человек в месяц. Исходя из этого, Силам обороны необходимо организовать работу так, чтобы мы могли уничтожать 50 тысяч оккупантов в месяц. Тогда противник потеряет возможность вести активные наступательные действия, и мы получим инструмент для необходимого политико-дипломатического воздействия на агрессора», — акцентировал Юрий Федоренко.

