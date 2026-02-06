14 мая 2026, четверг, 21:07
Одно решение ЕС может оставить Россию без денег от нефти

2
  • 6.02.2026, 20:52
  • 7,216
Последствия будут критическими.

Россия, несмотря на санкции, экспортирует нефть, используя теневой флот. Однако в Европе рассматривают решение, которое может сломать налаженные схемы Москвы.

Если решение ЕС удастся принять, Россия может потерять существенные поступления в бюджет, объяснил «24 Каналу» исполнительный директор украинского Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Уже вскоре станет известно, к чему готовиться России.

Европейский Союз готовит 20-й пакет санкций против России, который опубликуют до конца февраля. Кроме санкций против финансово-экономических структур России и других ограничений, Европа планирует серьезно взяться за российских теневой флот.

- Если они это сделают, это будет очень серьезным ударом. Ранее Европа ввела price cap (предельная цена – прим.) на нефть, которая может быть аргументом предоставления легальных услуг – 44 доллара за баррель российской нефти. Сейчас идут разговоры, что от этого хотят отказаться и любую российскую нефть признать незаконной. Для теневого флота это станет катастрофой, – объяснил Олег Пендзин.

Большое количество танкеров теневого флота обслуживает экспорт российской нефти. То есть танкеры с иностранным происхождением оказывают услугу российским нефтепереработчикам и нелегально перевозят их нефть.

Предельная цена – это максимальная или минимальная цена, при которой участник рынка еще готов совершить сделку: для покупателя – самая высокая цена, которую он готов заплатить, для продавца – самая низкая цена, за которую он готов продать. Однако в случае с российской нефтью – это скорее юридическое исключение в санкциях. Она позволяет европейским компаниям перевозить, страховать и обслуживать российскую нефть только при условии, что она продается не дороже установленного лимита.

«Если предельную цену отменят – всем компании по доставке автоматически будут вынуждены отказаться от предоставления услуг России. Однако, удастся ли Европе «протащить» это решение – неизвестно. Например, Греция и Кипр будут против. Но есть и серьезные аргументы «за», – заметил экономист.

В частности, страны, имеющие выход к Балтийской акватории, категорически против, чтобы теневой флот ходил по Балтике. То есть, вполне вероятно, что ЕС все-таки пойдет на такой серьезный шаг как снятие предельной цены на российскую нефть.

В таком случае Россия потеряет 20% экспорта. Для Кремля такая цифра является критической, подытожил эксперт.

