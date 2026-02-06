14 мая 2026, четверг, 21:14
  • 6.02.2026, 21:06
Санду отказалась от номинации на Нобелевскую премию мира
Майя Санду

При чем здесь Украина?

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что против своей номинации на Нобелевскую премию мира, поскольку есть более достойные кандидаты - украинские пленные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал TV8.

«Я, конечно, ценю это и благодарна за то, что люди следят за нашей страной, что ценят нашу смелость и стойкость, но на эту премию номинировано много людей. Сегодня я смотрела на [пленных] украинцев, которые вернулись домой из России, и это люди, которые действительно заслуживают премии мира», - сказала она.

Санду подчеркнула, что именно украинцы реально жертвуют собой ради мира и безопасности в Украине и странах ЕС, поэтому, считает она, они больше всего достойны награды.

«Но прежде всего они заслуживают мира, и мы надеемся, что он наступит как можно быстрее», - подчеркнула она.

Что предшествовало

В понедельник, 2 февраля, депутат парламента Норвегии и лидер Партии зеленых Арильд Хермстад выступил с предложением о номинации Санду на Нобеля. Он объяснил свое решение тем, что президент Молдовы играла «активную роль в защите демократии, верховенства закона и мира в стране».

По словам Хермстада, Санду находится «на передовой в защите демократии в Европе» и противодействует постоянным попыткам РФ «дестабилизировать бывшие советские государства».

