Санду отказалась от номинации на Нобелевскую премию мира 10 6.02.2026, 21:06

При чем здесь Украина?

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что против своей номинации на Нобелевскую премию мира, поскольку есть более достойные кандидаты - украинские пленные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал TV8.

«Я, конечно, ценю это и благодарна за то, что люди следят за нашей страной, что ценят нашу смелость и стойкость, но на эту премию номинировано много людей. Сегодня я смотрела на [пленных] украинцев, которые вернулись домой из России, и это люди, которые действительно заслуживают премии мира», - сказала она.

Санду подчеркнула, что именно украинцы реально жертвуют собой ради мира и безопасности в Украине и странах ЕС, поэтому, считает она, они больше всего достойны награды.

«Но прежде всего они заслуживают мира, и мы надеемся, что он наступит как можно быстрее», - подчеркнула она.

Что предшествовало

В понедельник, 2 февраля, депутат парламента Норвегии и лидер Партии зеленых Арильд Хермстад выступил с предложением о номинации Санду на Нобеля. Он объяснил свое решение тем, что президент Молдовы играла «активную роль в защите демократии, верховенства закона и мира в стране».

По словам Хермстада, Санду находится «на передовой в защите демократии в Европе» и противодействует постоянным попыткам РФ «дестабилизировать бывшие советские государства».

