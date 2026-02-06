закрыть
14 мая 2026, четверг, 22:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси ужесточат правила оборота электронных сигарет

9
  • 6.02.2026, 21:14
  • 2,792
В Беларуси ужесточат правила оборота электронных сигарет

Решение об этом приняли сегодня.

В Беларуси ужесточат правила оборота электронных сигарет. Такое решение принято сегодня во время совещания Лукашенко с руководством cовета министров.

Как рассказал министр антимонопольного регулирования и торговли Артур Карпович, на этапе подготовки документа рассматривались два сценария. Первый — полный запрет электронных сигарет. Второй — ужесточение регулирования и контроль оборота.

В итоге остановились на втором варианте.

Планируется усилить лицензионные требования в розничной торговле — в том числе из-за большого числа случаев продажи товаров ненадлежащего качества и недостаточно жесткой ответственности, действующей сейчас. При этом основной акцент сделают не на магазинах, а на этапе ввоза и оптовой торговли.

«То есть мы на стадии ввоза изделия в страну включаем жесткий фильтр. Мы запрещаем широкому кругу заниматься оптовой торговлей этих изделий. При этом по максимуму сохраняем рабочие места и ужесточаем лицензионные требования», — поделился подробностями с БелТА глава МАРТ.

Под действие будущего закона попадут не только никотиносодержащие жидкости, но и сами электронные системы курения. Какие именно требования ужесточат для розницы, пока обсуждается. Разработчиком проекта закона выступает концерн «Белгоспищепром». В первой половине 2026 года документ должен поступить в «парламент».

Написать комментарий 9

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина
Дальше начинается невидимое
Дальше начинается невидимое Леонид Невзлин