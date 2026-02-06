В Беларуси ужесточат правила оборота электронных сигарет 9 6.02.2026, 21:14

Решение об этом приняли сегодня.

В Беларуси ужесточат правила оборота электронных сигарет. Такое решение принято сегодня во время совещания Лукашенко с руководством cовета министров.

Как рассказал министр антимонопольного регулирования и торговли Артур Карпович, на этапе подготовки документа рассматривались два сценария. Первый — полный запрет электронных сигарет. Второй — ужесточение регулирования и контроль оборота.

В итоге остановились на втором варианте.

Планируется усилить лицензионные требования в розничной торговле — в том числе из-за большого числа случаев продажи товаров ненадлежащего качества и недостаточно жесткой ответственности, действующей сейчас. При этом основной акцент сделают не на магазинах, а на этапе ввоза и оптовой торговли.

«То есть мы на стадии ввоза изделия в страну включаем жесткий фильтр. Мы запрещаем широкому кругу заниматься оптовой торговлей этих изделий. При этом по максимуму сохраняем рабочие места и ужесточаем лицензионные требования», — поделился подробностями с БелТА глава МАРТ.

Под действие будущего закона попадут не только никотиносодержащие жидкости, но и сами электронные системы курения. Какие именно требования ужесточат для розницы, пока обсуждается. Разработчиком проекта закона выступает концерн «Белгоспищепром». В первой половине 2026 года документ должен поступить в «парламент».

