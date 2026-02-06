На Белгородчине пьяный оккупант расстрелял четверых сослуживцев и был ликвидирован танком

На Белгородчине пьяный оккупант расстрелял четверых сослуживцев и был ликвидирован танком8
- 6.02.2026, 21:25
Внутри войск царит хаос.
6 февраля стало известно, что в Белгородской области солдат армии РФ снова выполнил работу за ВСУ. В воинской части военнослужащий в состоянии алкогольного опьянения расстрелял сослуживцев, а после пытался сбежать, и соратники переехали его танком.
Об этом сообщили на сайте Главного управления разведки Минобороны Украины, опубликовали аудиозапись перехвата телефонного разговора двух жительниц приграничной области России.
На записи одна из девушек рассказывает, что у некоего «Дудара» российский военный перебрал со спиртным, взял автомат и направился сводить счеты. Сначала был ликвидирован дневальный, потом - еще один солдат, из беседы становится понятно, что именно они были обидчиками стрелка, но детали конфликта не уточняются. Затем солдат отправился в КХО (комнату хранения оружия), пополнил арсенал.
«Завалил еще двух, которые вообще, они вообще никак рядом не находились, к ним никак не относились», – с восторгом пересказывает россиянка.
По словам жительницы Белгородской области, после расправы нетрезвый стрелок попытался сбежать, его самого пытались ликвидировать, применяя гранаты, но безуспешно. В итоге за ним в погоню пустились сослуживцы на танке.
«Пацаны какие-то на танке выехали, там все бухие, и его завалили», – поделилась общительная девушка.
В ГУР уточнили, что агрессора переехали танком. Из телефонной беседы и тона рассказчицы становится понятно, что она не испытывает особых переживаний, более того, имеет приподнятое настроение.
«Мне то что, прикольно, смешно», – резюмировала жительница Белгородской области.