Странное сообщение заметили в банкоматах «Беларусбанка»5
- 6.02.2026, 21:59
Оно появляется при пополнении карты.
Перед пополнением карты наличными банкоматы «Беларусбанка» теперь предлагают клиенту провести «тестовую» операцию по зачислению наличных. О новой функции, появившейся в некоторых банкоматах после очередного обновления системы, рассказали в Threads. Внимание на публикацию обратил Telegraf.news.
«В первый раз такое вижу», — написала пользовательница соцсети и поделились фото информационного сообщения, которое появилось на экране банкомата, когда она пыталась пополнить свой счет наличными.
Просто «скормить» устройству банкноты девушке не удалось. Сначала банкомат потребовал провести «тестовую операцию» — пополнить карту на 10 копеек и тут же их списать. Так устройство предложило проверить саму «возможность пополнения» карты клиента.
В банке о нововведении пока ничего не рассказывали, но в комментариях беларусы рассказали, что уже сталкивались с такой практикой.
«У меня вчера так же было, они закинули 10 копеек и сразу же списали», — рассказала одна из участниц дискуссии.
«Пополняла недавно в 3-й раз. Это, видимо, связано с зачислением купюр — принять принял, но бывает может и не зачислить на карту», — поделилась своим опытом другая.
«Без паники господа. Это банк так проверяет вас, что вы — это вы. Банк начислит эти 10 копеек и сразу же спишет их, вы даже их не заметите», — написал еще один.
Сама автор поста после звонка в банк подтвердила их слова: «В общем, «Беларусбанк» сказал, что это система обновилась и теперь будет так, все ок».