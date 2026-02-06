закрыть
Странное сообщение заметили в банкоматах «Беларусбанка»

5
  • 6.02.2026, 21:59
  • 9,132
Странное сообщение заметили в банкоматах «Беларусбанка»

Оно появляется при пополнении карты.

Перед пополнением карты наличными банкоматы «Беларусбанка» теперь предлагают клиенту провести «тестовую» операцию по зачислению наличных. О новой функции, появившейся в некоторых банкоматах после очередного обновления системы, рассказали в Threads. Внимание на публикацию обратил Telegraf.news.

«В первый раз такое вижу», — написала пользовательница соцсети и поделились фото информационного сообщения, которое появилось на экране банкомата, когда она пыталась пополнить свой счет наличными.

Сообщение, которое появилось на экране банкомата «Беларусбанка»
Скриншот: threads.com/@olyachamk

Просто «скормить» устройству банкноты девушке не удалось. Сначала банкомат потребовал провести «тестовую операцию» — пополнить карту на 10 копеек и тут же их списать. Так устройство предложило проверить саму «возможность пополнения» карты клиента.

В банке о нововведении пока ничего не рассказывали, но в комментариях беларусы рассказали, что уже сталкивались с такой практикой.

«У меня вчера так же было, они закинули 10 копеек и сразу же списали», — рассказала одна из участниц дискуссии.

«Пополняла недавно в 3-й раз. Это, видимо, связано с зачислением купюр — принять принял, но бывает может и не зачислить на карту», — поделилась своим опытом другая.

«Без паники господа. Это банк так проверяет вас, что вы — это вы. Банк начислит эти 10 копеек и сразу же спишет их, вы даже их не заметите», — написал еще один.

Сама автор поста после звонка в банк подтвердила их слова: «В общем, «Беларусбанк» сказал, что это система обновилась и теперь будет так, все ок».

