СМИ: Генерал РФ Алексеев скрывался перед покушением 15 6.02.2026, 22:12

Владимир Алексеев

Появились новые подробности.

Подробности покушения на замглавы ГРУ РФ Владимира Алексеева раскрывают детали его жизни, указывающие на то, что генерал предпринимал меры конспирации, видимо, опасаясь за свою жизнь.

Как сообщает «ВЧК-ОГПУ», после покушения силовики начали обход квартир и показывают соседям генерала фото предполагаемого киллера.

По словам очевидцев, вопреки распространившимся слухам о том, что стрелявшей могла быть женщина, на демонстрируемом фото – мужчина. Силовики предполагают, что он мог снимать квартиру в этом же доме и вести наблюдение за генералом. При этом обходы затронули не только конкретный подъезд, но и соседние, что указывает на отсутствие точной информации о месте проживания подозреваемого.

Дом для конспирации

Сам жилой комплекс был сдан сравнительно недавно – в 2022 году. На каждом этаже порядка десяти квартир, значительная часть из которых отремонтирована собственниками и сдается в аренду, в том числе посуточно.

Жители дома обратили внимание на резкий контраст между статусом Алексеева, которого называют «вторым человеком в ГРУ», и условиями, в которых он проживал.

Дом уже не раз фигурировал в бытовых скандалах: жильцы публиковали видео с грызунами в подъездах, недавно произошел потоп из-за неисправной системы пожаротушения, а ранее один из арендаторов напал с ножом на соседа прямо на этаже.

Источники утверждают, что эта квартира не была постоянным местом жительства генерала. Речь шла о временном служебном жилье, предоставленном ГРУ в целях конспирации. Предполагалось, что в таком неприметном месте Алексеева будет сложнее вычислить.

По данным собеседников «ВЧК-ОГПУ», генерал всегда передвигался с повышенными мерами скрытности. Косвенно это подтверждают и многочисленные утечки данных, где у его родственников фигурируют разные даты рождения.

Несмотря на попытки скрыть личные данные, журналистам удалось восстановить картину имущественного положения семьи генерала. Его супруга и дети владеют недвижимостью в престижных районах – крупной квартирой на Крылатских холмах, особняком в Нахабино и другим имуществом. В распоряжении семьи также находятся дорогостоящие иномарки, а сами родственники регулярно путешествуют за границу.

Связь с войной против Украины

В свою очередь, проект «Можем объяснить» пишет, что заграничный паспорт Алексееву был выдан отделением МВД с кодом 770-001. Это же подразделение ранее оформляло документы обвиняемым в отравлении Сергея Скрипаля, известным под именами «Петров» и «Боширов».

География поездок генерала указывает на его прямую вовлеченность в события, связанные с войной РФ против Украины. В 2014 - 2015 годах Алексеев не менее шести раз летал между Москвой и Ростовом-на-Дону – ключевым тыловым хабом для операций на Донбассе. В конце 2022 года он, по данным утечек, ездил в оккупированную Донецкую область на автомобиле.

За две недели до начала полномасштабного вторжения генерал летал в Минск, откуда позже велось наступление на Киев. Коллаборант Олег Царев утверждал, что находился с Алексеевым «под Киевом» в феврале 2022 года. Кроме того, генерал участвовал в переговорах о сдаче украинских защитников «Азовстали» в Мариуполе.

Тем временем репортер The Guardian по вопросам России Петр Сауер обратил внимание на то, что покушение на генерала произошло на следующий день после встреч украинской, российской и американской делегаций в Абу-Даби. Российскую сторону на этих переговорах возглавлял непосредственный начальник Алексеева в ГРУ Игорь Костюков.

