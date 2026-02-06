В Милане началась торжественная церемония открытия XXV Зимних Олимпийских игр

В Милане началась торжественная церемония открытия XXV Зимних Олимпийских игр6
- 6.02.2026, 22:36
Около 22:00 по Минску в Италии стартовала торжественная церемония открытия зимних Олимпийских игр-2026.
Основное мероприятие принимает стадион «Сан-Сиро» в Милане.
Парады спортсменов одновременно также пройдут в Кортина-д’Ампеццо, Предаццо и Ливиньо.
В параде участников соревнований примут участие 92 делегации, российские и белорусские спортсмены, выступающие на Играх в нейтральном статусе, в церемонии открытия участия не примут.
В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 7 белорусских спортсменок в пяти видах спорта.