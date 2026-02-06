14 мая 2026, четверг, 22:50
В Милане началась торжественная церемония открытия XXV Зимних Олимпийских игр

6
  • 6.02.2026, 22:36
  • 4,234
В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград.

Около 22:00 по Минску в Италии стартовала торжественная церемония открытия зимних Олимпийских игр-2026.

Основное мероприятие принимает стадион «Сан-Сиро» в Милане.

Парады спортсменов одновременно также пройдут в Кортина-д’Ампеццо, Предаццо и Ливиньо.

В параде участников соревнований примут участие 92 делегации, российские и белорусские спортсмены, выступающие на Играх в нейтральном статусе, в церемонии открытия участия не примут.

В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 7 белорусских спортсменок в пяти видах спорта.

