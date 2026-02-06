закрыть
15 мая 2026, пятница, 0:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Путин будет подталкивать ЦБ к печатанию денег»

5
  • 6.02.2026, 22:56
  • 3,190
«Путин будет подталкивать ЦБ к печатанию денег»

Дефицит российского бюджета достиг почти 2 триллиона российских рублей за месяц.

Федеральный бюджет России в январе был сведен с дефицитом 1,718 триллиона рублей, что составляет почти половину плана на весь год, следует из опубликованных в пятницу данных Минфина, заметил The Moscow Times.

За месяц в казну поступило 2,362 трлн рублей доходов — на 11,6% меньше, чем годом ранее. Нефтегазовые поступления обвалились на 50% и стали самыми низкими за 5 лет — 393 млрд рублей.

Сборы несырьевых налогов увеличились на 4,5%, до 1,969 трлн рублей. Почти на четверть, до 1,13 трлн рублей подскочили поступления НДС после его повышения до 22%. Однако этот рост оказался бессилен компенсировать провал сырьевых доходов, даже несмотря на то, что Минфин начал медленно сокращать расходы — на 1,4%, до 4,08 трлн рублей.

В результате «дыра» в казне на 17% превысила дефицит января-2025. А накопленным итогом с начала войны бюджет РФ получил 17,4 триллиона рублей дефицита, следует из данных Минфина.

«Высокие значения размера дефицита в начале года, главным образом, обусловлены опережающим финансированием расходов», — объясняет Минфин. В этом году он запланировал уменьшить размер бюджетной «дыры» с 5,7 трлн рублей в прошлом году до 3,8 трлн.

Впрочем, обвал цен на российскую нефть до $40 и проблемы с ее экспортом в Индию могут привести к тому, что дефицит в 2-2,5 раза превысит план, сообщил Reuters близкий к правительству источник. По его словам, закрытые расчеты показали, что дыра в казне может достичь рекордных 10 триллионов рублей, или 4,4% ВВП, поскольку нефтегазовые доходы будут существенно ниже запланированных, а военные траты придется увеличивать.

Из-за проблем с бюджетом Минфин предложил заморозить финансирование всех госпроектов за счет Фонда национального благосостояния (ФНБ), а также может «пустить под нож» гражданские статьи, сказал источник.

Бюджетные риски бесспорно возросли, констатирует экономист Дмитрий Полевой: «В негативном сценарии власти, вероятно, будут вынуждены искать новые источники доходов, и первыми на очереди могут быть сырьевые ненефтегазовые отрасли, несырьевая часть экономики и даже доходы населения».

Как бы то ни было, бюджетные проблемы вряд ли заставят Владимира Путина прекратить боевые действия в ближайшее время, считает экономист Владислав Иноземцев: «Путин будет подталкивать ЦБ к печатанию денег, он будет продолжать повышать налоги, он будет продавать госсобственность и национализировать бизнес корпораций».

«Это позволит (Путину) получить достаточно денег, чтобы вести войну в 2026 году и, наиболее вероятно, в 2027 году», — сказал Иноземцев The Guardian.

Главная интрига для бюджета состоит в том, адаптируется ли Россия к новым санкционным ограничениям, из-за которых сильно выросли дисконты на нефть, указывает инвестбанкир Евгений Коган. Если этого не произойдет, то уже во второй половине текущего года придется принимать «непростые решения», продолжает он: сокращать расходы, повышать налоги и наращивать заимствования — все одновременно.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина
Дальше начинается невидимое
Дальше начинается невидимое Леонид Невзлин