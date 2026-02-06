«Путин будет подталкивать ЦБ к печатанию денег» 5 6.02.2026, 22:56

Дефицит российского бюджета достиг почти 2 триллиона российских рублей за месяц.

Федеральный бюджет России в январе был сведен с дефицитом 1,718 триллиона рублей, что составляет почти половину плана на весь год, следует из опубликованных в пятницу данных Минфина, заметил The Moscow Times.

За месяц в казну поступило 2,362 трлн рублей доходов — на 11,6% меньше, чем годом ранее. Нефтегазовые поступления обвалились на 50% и стали самыми низкими за 5 лет — 393 млрд рублей.

Сборы несырьевых налогов увеличились на 4,5%, до 1,969 трлн рублей. Почти на четверть, до 1,13 трлн рублей подскочили поступления НДС после его повышения до 22%. Однако этот рост оказался бессилен компенсировать провал сырьевых доходов, даже несмотря на то, что Минфин начал медленно сокращать расходы — на 1,4%, до 4,08 трлн рублей.

В результате «дыра» в казне на 17% превысила дефицит января-2025. А накопленным итогом с начала войны бюджет РФ получил 17,4 триллиона рублей дефицита, следует из данных Минфина.

«Высокие значения размера дефицита в начале года, главным образом, обусловлены опережающим финансированием расходов», — объясняет Минфин. В этом году он запланировал уменьшить размер бюджетной «дыры» с 5,7 трлн рублей в прошлом году до 3,8 трлн.

Впрочем, обвал цен на российскую нефть до $40 и проблемы с ее экспортом в Индию могут привести к тому, что дефицит в 2-2,5 раза превысит план, сообщил Reuters близкий к правительству источник. По его словам, закрытые расчеты показали, что дыра в казне может достичь рекордных 10 триллионов рублей, или 4,4% ВВП, поскольку нефтегазовые доходы будут существенно ниже запланированных, а военные траты придется увеличивать.

Из-за проблем с бюджетом Минфин предложил заморозить финансирование всех госпроектов за счет Фонда национального благосостояния (ФНБ), а также может «пустить под нож» гражданские статьи, сказал источник.

Бюджетные риски бесспорно возросли, констатирует экономист Дмитрий Полевой: «В негативном сценарии власти, вероятно, будут вынуждены искать новые источники доходов, и первыми на очереди могут быть сырьевые ненефтегазовые отрасли, несырьевая часть экономики и даже доходы населения».

Как бы то ни было, бюджетные проблемы вряд ли заставят Владимира Путина прекратить боевые действия в ближайшее время, считает экономист Владислав Иноземцев: «Путин будет подталкивать ЦБ к печатанию денег, он будет продолжать повышать налоги, он будет продавать госсобственность и национализировать бизнес корпораций».

«Это позволит (Путину) получить достаточно денег, чтобы вести войну в 2026 году и, наиболее вероятно, в 2027 году», — сказал Иноземцев The Guardian.

Главная интрига для бюджета состоит в том, адаптируется ли Россия к новым санкционным ограничениям, из-за которых сильно выросли дисконты на нефть, указывает инвестбанкир Евгений Коган. Если этого не произойдет, то уже во второй половине текущего года придется принимать «непростые решения», продолжает он: сокращать расходы, повышать налоги и наращивать заимствования — все одновременно.

