«Украина меняет военное мышление НАТО» 6.02.2026, 23:17

Война в Украине стала катализатором перемен для армий всего мира.

Европейским странам следует усиливать обороноспособность и стратегическую автономию, сохраняя связи с США, и быстрее реагировать на угрозы России.

Об этом заявил посол Великобритании в Украине Нил Кромптон во время выступления на специальной сессии Киевского форума по безопасности (КФБ) «12 лет войны. Что дальше?», состоявшейся 6 февраля. Видеозапись выступления была опубликована на YouTube-канале Open Ukraine.

Посол подчеркнул, что во многих европейских странах происходят «эпохальные изменения» в оборонной политике. Инвестиции в армию существенно выросли, в частности в Германии и других странах ЕС, осознавая, что безопасность Украины неотъемлема от безопасности Европы.

Кромптон отметил, что Британия вместе с Францией и другими партнерами координирует гарантии безопасности для Украины через «коалицию желающих». Речь идет не только о санкциях, но и о модернизации вооруженных сил, развитии ядерного сдерживания и усилении обычных армий.

«Произошедшее кардинально изменило стратегическое мышление в Британии относительно восстановления нашей мощности ядерного сдерживания и усиления обычных сил», – отметил дипломат.

Он также подчеркнул, что любые переговоры возможны только тогда, когда у Украины будет уверенность в мощном и немедленном ответе на новую агрессию России.

«У вас [Украины] лучшая армия в Европе, самый большой боевой опыт. Мы все учимся у вас. Вы уже изменили подходы НАТО к ведению войны», – отметил Кромптон.

Это мнение подтвердил и американский генерал Дэвид Петреус, член Совета КФБ, отметив, что война в Украине стала катализатором перемен для армий всего мира. Он подчеркнул необходимость быстро усваивать украинский опыт, в частности, в сфере беспилотных систем, организации войск и внедрения инноваций.

- Украина уже демонстрирует, каково будущее войны. Мы должны изменить нашу концепцию войны и организационную структуру. Украина уже создала отдельный род сил – силы беспилотных систем. За этим будущее, – отметил Петреус.

