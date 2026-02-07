Россия потеряла половину нефтегазовых доходов бюджета

Россия потеряла половину нефтегазовых доходов бюджета1
- 7.02.2026, 1:30
Индия уходит, а цены падают.
Российский Центробанк сообщил о резком падении нефтегазовых поступлений в январе 2026 года до 393,3 миллиарда рублей. Это на 50,2% ниже аналогичного периода прошлого года, сообщает dialog.ua.
Нынешний показатель - минимальный показатель с лета 2020 года. Главной причиной снижения аналитики называют падение цен на нефть и решение Индии сократить закупки нефти у РФ.
Ситуациюпрокомментироваланалитик Евгений Истребин. Он обратил внимание на то, что вместе с нефтегазовыми поступлениями в РФ обвалился и НДПИ - налог на добычу полезных ископаемых. Этот показатель продемонстрировал падение в 58%.
- Это критично для бюджета, ведь этот налог является базовым источником доходов, - рассказал эксперт.
Он также подчеркнул, что бюджет РФ сверстан с ценой в $59 за баррель, а курс рубля прогнозировался на уровне 92. Фактически показатели оказались значительно ниже этих базовых значений.
Минфин РФ уже активно использует Фонд национального благосостояния (ФНБ) для компенсации дефицита. В январе из ФНБ было изъято 192,1 миллиарда рублей, а в феврале планируется дополнительно 226,8 миллиарда. Таким образом, за два месяца общий объем изъятия средств превысит 419 миллиардов рублей - почти полтриллиона.