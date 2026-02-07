Как в Беларуси сдать квартиру в аренду «тунеядцу» и не платить повышенную коммуналку?7
- 7.02.2026, 9:31
Коммунальники ответили.
Как изменится стоимость коммунальных услуг, если сдать квартиру в аренду людям, не занятым в экономике? На вопрос ответили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства.
В ведомстве напомнили, что обязанность по оплате жилищно-коммунальных услуг у квартиросъемщика возникает в случае, если это предусмотрено договором.
«Следовательно, если наймодатель и наниматель в рамках договора найма жилого помещения частного жилищного фонда или в дополнительном соглашении к нему определились оставить обязанность по внесению платы за ЖКУ за официально работающим собственником [квартиры], то платить по экономически обоснованным тарифам не придется», — отметили в ведомстве.
Если же в договоре прописано, что коммуналку оплачивать будет неработающий квартиросъемщик, то «экономически обоснованные тарифы будут применяться ко всей площади арендуемого жилого помещения и на весь объем потребляемых услуг». Это касается платы за теплоснабжение и горячее водоснабжение.