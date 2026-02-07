Зеленский: США хотят закончить войну неожиданно быстро 28 7.02.2026, 22:55

Владимир Зеленский

Президент Украины назвал сроки.

США хотят, чтобы война в Украине закончилась до лета 2026 года. Об этом, как передает издание «Новини.LIVE», во время общения с журналистами заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, американские чиновники сообщили украинским, что будут делать все, чтобы война закончилась до июня. Для этого Вашингтон продвигает четкий Sequence Plan.

Этот график предусматривает конкретные этапы и договоренности. В частности, американская сторона предлагает подписывать ключевые соглашения, включая гарантии безопасности, примерно в один временной период.

Также Зеленский в очередной раз подтвердил, что Украина не будет идти на уступки по территориям Донбасса. В то же время общего понимания по ЗАЭС стороны пока не нашли. Также разные взгляды и по свободной экономической зоне.

Украину и РФ ждет встреча в США

Глава государства рассказал, что США предложили впервые двум переговорным группам встретиться в США, в Майами, через неделю. Украина уже подтвердила свое участие.

Кроме этого Зеленский отметил, что впервые стороны обсудили, что самые сложные вопросы наверняка могут быть вынесены на трехстороннюю встречу лидеров. Но для этого нужны подготовительные элементы.

Какие сроки заключения мирного соглашения уже обсуждали делегации

Агентство Reuters накануне сообщало, что по данным трех осведомленных по вопросу источников, делегации США и Украины обсудили амбициозную цель заключить мирное соглашение между Россией и Украиной в марте.

Впрочем, пока нет согласия по территориям, сроки могут сдвинуться. По предварительным договоренностям, возможное соглашение планируется вынести на референдум и провести его вместе с выборами в Украине.

