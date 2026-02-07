The Guardian: Российская экономика наконец-то стагнирует 3 7.02.2026, 15:47

Что это значит для войны и для Путина?

После двух лет военного подъема российская экономика в 2026 году столкнулась с резким спадом. Рост, поддерживаемый колоссальными военными расходами, сменился стагнацией, падением нефтяных доходов и дефицитом бюджета, который власти пытаются компенсировать повышением налогов и урезанием социальных расходов, пишет The Guardian (перевод — сайт Charter97.org).

По данным МВФ, рост экономики России в 2025 году составит лишь 0,6%, а в 2026-м — 0,8%. Это самые слабые показатели со времен кризиса после аннексии Крыма. Причина — истощение нефтегазовых доходов: доля поступлений от нефти и газа в бюджете упала с 40% в 2022 году до 25% в 2025-м. Цена нефти Urals снизилась до $50 за баррель, а санкции и сокращение закупок со стороны Индии и Китая лишь усилили давление.

Проблемы дополняют демографический спад и острая нехватка рабочей силы. Население России сокращается с 2019 года, а безработица упала до аномально низких 2%. Власти реагируют ростом налогов: корпоративная ставка увеличена до 25%, введены новые уровни подоходного налога, НДС повышен до 22%. На фоне высокой инфляции россияне сталкиваются с подорожанием базовых товаров и снижением качества госуслуг.

Военные расходы бьют все рекорды — более 7% ВВП, что превышает уровень любой страны НАТО. Но темпы роста оборонного бюджета замедляются, а оптимизм населения падает, доля россиян, считающих, что экономическая ситуация ухудшается, выросла до 39%.

Эксперты считают, что в ближайшие годы Россия может финансировать войну только за счет повышения налогов, заимствований и «печатного станка».

