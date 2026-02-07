Конец света для Лукашенко

Конец света для Лукашенко15
- 7.02.2026, 21:07
Режим — банкрот?
В Беларуси 4 февраля, после критики диктатора Лукашенко, изменили режим работы уличного освещения. В Минске, например, фонари включили только в 19.00, хотя стемнело на улице около 18.00.
Эта новость вызвала резонанс в TikTok сайта Charter97.org.
Приводим лучшие комментарии:
«Это при своей АЭС!»
«Мы сегодня до сада еле дошли, лед , скользко, машины прут, тротуары не почищены, по дороге шли, пропуская машины, так еще не видно никого и ничего.
Дети в темноте идут со школы и в школу. Что он творит?»
«Санкции, денег нет».
«По-любому вырастет число аварий и наездов на пешеходов».
«Исходя из этих слов: АЭС не наша, а лишь построена на нашей территории?»
«Опасно и в маленьких городах, дороги скользкие, в буграх, люди с работы, дети со школы... У нас что, военное время? Платим ,платим за все, и всё не хватает...Чиновников возят, конечно, на машинах, а мы??? Такого ещё не было».
«А что будет с детьми? Аварий станет больше. Как быть водителям? А как переходить улицу?»
«Когда час пик — свет не горит, свет горит в 2-3 часа ночи, когда машин и пешеходов практически нет».
«Скоро и свежий воздух тоже будет за деньги».
«Люди ночью со смены добираются домой, это небезопасно!»
«Нужно уже поменять власть, раз так пошло».
«В диктатуре не хватает денег. Для выживания диктатуры в таких условиях начинают экономить на благосостоянии граждан — их комфорте, зарплатах и т.д. И только в последнюю очередь будут экономить на зп чиновников и силовиков. Урезание этих статей бюджета чревато быстрым крахом режима».
«Не было АЭС — был свет, появилась АЭС, Латвия больше не покупает электричество, и тут белорусам стало резко не хватать электричества и свет»
«Это 17-й век»,
«Не все спокойно в датском королевстве. Режим банкрот?» — пишут белорусы.