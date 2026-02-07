«У кого-то еще есть сомнения, что он сошел с ума?»

- 7.02.2026, 21:06
Белорусы жестко ответили Лукашенко.
Лукашенко привел абсурдный «аргумент» в пользу «войны с фонарями». По его мнению, темные улицы пойдут на пользу пенсионерам.
Читатели сайта Charter97.org в комментариях жестко ответили диктатору. Приводим некоторые из них:
«Так можно на ночь отрубать электричество народу».
«У кого-то ещё есть сомнения, что он сошел с ума?»
«Суд уже скоро, готовься!»
«А если ещё и горячую воду жителям днём отключать, вообще можно пенсионерам тринадцатую пенсию выплачивать. Короче, маразматику поле для бурной деятельности практически неограниченное».
«Боже, избавь нас от Лукавого!»
«Бред сумасшедшего. Срочно в психушку!»