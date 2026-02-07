15 мая 2026, пятница, 18:28
«У кого-то еще есть сомнения, что он сошел с ума?»

24
  7.02.2026, 21:06
  • 27,660
Белорусы жестко ответили Лукашенко.

Лукашенко привел абсурдный «аргумент» в пользу «войны с фонарями». По его мнению, темные улицы пойдут на пользу пенсионерам.

Читатели сайта Charter97.org в комментариях жестко ответили диктатору. Приводим некоторые из них:

«Так можно на ночь отрубать электричество народу».

«У кого-то ещё есть сомнения, что он сошел с ума?»

«Суд уже скоро, готовься!»

«А если ещё и горячую воду жителям днём отключать, вообще можно пенсионерам тринадцатую пенсию выплачивать. Короче, маразматику поле для бурной деятельности практически неограниченное».

«Боже, избавь нас от Лукавого!»

«Бред сумасшедшего. Срочно в психушку!»

А ну-ка, догони!
Африканский позор Путина
Россия может потерять треть своих территорий
Путин три дня молчал
