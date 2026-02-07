15 мая 2026, пятница, 21:40
Volkswagen обогнал Tesla по продажам электромобилей в Европе

  7.02.2026, 20:42
Рост продаж электромобилей VW связывают с успехом новых моделей.

Германский автомобильный концерн Volkswagen (VW) по итогам 2025 года стал самым крупным продавцом электромобилей в Европе, сообщает «Немецкая волна».

Как отмечается на сайте этой передачи, итоги продаж в 2025 году позволяют предположить, что автокомпания из Вольфсбурга может потеснить американского производителя электромобилей Tesla с лидирующих позиций.

Авторы Tagesschau ссылаются на анализ компании JATO, специализирующейся на консультировании предприятий. По этим данным, в прошлом году компания VW продала 274 278 электромобилей. Этот показатель на 56% выше уровня 2024 года. Указывается, что такой результат был достигнут в основном за счет продаж новых моделей VW, в том числе электромобиля для среднего класса ID.7.

Что касается компании Tesla, то в 2025 году ее продажи в Европе упали по сравнению с 2024 годом на 27%. Это может быть связано с тем, что производитель продолжил делать ставку на продажи в Европе своих «устаревших» моделей. Другой возможной причиной сокращения объемов продаж авторы считают связанные с политикой имиджевые проблемы. Как передает Tagesschau, в Германии Tesla считается компанией с самой дурной репутацией.

Тем не менее Tesla Modell Y стала самой продаваемой моделью электромобиля в Европе в 2025 году. На втором месте Elroq от автопроизводителя Skoda, входящего в концерн VW.

