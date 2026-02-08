Atlantic Council: Путин не должен решать судьбу Украины 1 8.02.2026, 16:30

Московское вето на условия мирного соглашения лишь усугубит агрессию Кремля.

Мирные переговоры под патронажем США по завершению российской агрессии в Украине вызывает серьезные сомнения в своей эффективности. Скептики ставят под вопрос готовность Путина к долговременному урегулированию, а многие эксперты отмечают риск того, что война продолжиться, если Москва получит право вето на гарантии безопасности Украины, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

Одним из спорных предложений является идея отложить ввод европейских войск до заключения перемирия. Эксперты считают, что такой подход обречен на неудачу, поскольку он фактически облегчает Кремлю блокировку любых действий, направленных на предотвращение дальнейшей агрессии.

С учетом смены приоритетов США и ухода американских интересов из обеспечения европейской безопасности, Европа должна отстаивать собственную роль в переговорах. В этом ключевую роль может сыграть инициатива «Коалиция желающих» под руководством Великобритании и Франции, позволяющая европейским странам участвовать в мирном процессе невзирая на позицию американской стороны.

Размещение европейских войск в Украине не обязательно означает участие в боевых действиях. Солдаты могли бы помогать с обучением, охраной критической инфраструктуры и контролем границ с Беларусью, освобождая украинские силы для других задач. Присутствие европейских коллег повысит боевой дух и продемонстрирует солидарность с Украиной.

Главное преимущество — это демонстрация Кремлю, что Россия не имеет права вето на гарантии безопасности Украины. Опыт последних лет показывает, что угрозы Путина часто оказываются пустыми. Четкая позиция европейских стран поможет избежать диктата Москвы и обеспечит Европе место за столом переговоров, вместо того чтобы оставаться на обочине истории.

