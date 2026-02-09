«Есть причина публичных истерик Лукашенко» 50 9.02.2026, 19:45

46,414

Штаб диктатора оказался перед фактом.

Причиной нервных совещаний, выключения света и других импульсивных мер является паника Лукашенко на фоне отсутствия иностранной валюты в госрезерве, пишет «Беларуская выведка»:

— Случился «проигрыш» в «золотом и крипто казино». Две причины. Лукашенко лично дал команду Нацбанку в ноябре 2024 слить евро и американский доллар и закупать золото. Весь 2025 год золото росло, разница в росте сливалась в валюте на рынок. Затем золото опустилось в цене и это стало шоком. Валюты в казне не осталось. Её настолько критично мало, что это грозит катастрофой. Обвал криптовалюты лишил значительной доли активов личную лукашенковскую казну, тем самым ослабив финансовую подушку безопасности. Стереотип богатства разрушен и штаб Лукашенко оказался перед фактом — денег значительно меньше, чем все оценивали. Результат — публичные истерики самого Лукашенко.

Нацбанк готовится к плавной или резкой девальвации российского рубля, что неминуемо приведёт к девальвации белорусского:

— Рассматриваются варианты отвязки или смягчения эффекта. Вопрос не стоит о целесообразности, вопрос стоит — когда.

Проверка боеготовности в войсках связана с событиями в Иране. Лукашенко запуган и дал команду внезапной проверки именно армии. Цель не запугать соседей, а убедиться в готовности войск МО поддержать внутренние войска и милицию в крупных городах на случай будущих возможных массовых протестов и беспорядков на фоне возможного будущего краха экономики.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com