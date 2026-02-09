«Есть причина публичных истерик Лукашенко»50
- 9.02.2026, 19:45
- 46,414
Штаб диктатора оказался перед фактом.
Причиной нервных совещаний, выключения света и других импульсивных мер является паника Лукашенко на фоне отсутствия иностранной валюты в госрезерве, пишет «Беларуская выведка»:
— Случился «проигрыш» в «золотом и крипто казино». Две причины. Лукашенко лично дал команду Нацбанку в ноябре 2024 слить евро и американский доллар и закупать золото. Весь 2025 год золото росло, разница в росте сливалась в валюте на рынок. Затем золото опустилось в цене и это стало шоком. Валюты в казне не осталось. Её настолько критично мало, что это грозит катастрофой. Обвал криптовалюты лишил значительной доли активов личную лукашенковскую казну, тем самым ослабив финансовую подушку безопасности. Стереотип богатства разрушен и штаб Лукашенко оказался перед фактом — денег значительно меньше, чем все оценивали. Результат — публичные истерики самого Лукашенко.
Нацбанк готовится к плавной или резкой девальвации российского рубля, что неминуемо приведёт к девальвации белорусского:
— Рассматриваются варианты отвязки или смягчения эффекта. Вопрос не стоит о целесообразности, вопрос стоит — когда.
Проверка боеготовности в войсках связана с событиями в Иране. Лукашенко запуган и дал команду внезапной проверки именно армии. Цель не запугать соседей, а убедиться в готовности войск МО поддержать внутренние войска и милицию в крупных городах на случай будущих возможных массовых протестов и беспорядков на фоне возможного будущего краха экономики.