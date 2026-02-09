ВСУ ликвидировали российского кикбоксера-оккупанта

ВСУ ликвидировали российского кикбоксера-оккупанта7
- 9.02.2026, 10:43
Алексей Напилов был мастером спорта.
Силы обороны Украины ликвидировали российского оккупанта Алексея Напилова. Об этом сообщает «Главком».
Напилов был мастером спорта России по кикбоксингу.
Российские пропагандисты не сообщают дату и детали ликвидации Напилова.
Прощание с ликвидированным оккупантом состоялось 8 февраля 2026 года в Нижнем Новгороде.
