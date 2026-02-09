США обвиняют Китай в секретном испытании ядерного оружия

США обвиняют Китай в секретном испытании ядерного оружия3
- 9.02.2026, 15:02
Пекин делал это под прикрытием сейсмической активности.
Главный американский чиновник по ядерному оружию Томас Динанно заявил, что Китай провел скрытое ядерное испытание в 2020 году, что стало одной из причин решения США возобновить собственные испытания, пишет The Washington Post (перевод — сайт Charter97.org).
По его словам, Пекин готовит новые подземные взрывы «с определенной мощностью в сотни килотонн» во время сейсмической активности планет для сокрытия испытаний.
Динанно отметил, что Россия также помогает Китаю в создании оружейного плутония для расширения ядерного арсенала. Эти обвинения прозвучали на фоне решения США не продлевать соглашение СНВ-3 с Россией — последнее крупное соглашение по сокращению ядерного оружия между Вашингтоном и Москвой.
«США необходимо создать новую архитектуру контроля над вооружениями, которая учитывала бы современные угрозы», — заявил Динанно, подчеркнув, что ограничения одностороннего моратория с Россией ускорили рост китайского арсенала.
В Пентагоне оценивают, что Китай обладает более 600 боеголовок и к 2030 году может довести их количество до 1000. Для сравнения, Россия располагает около 4300, США — 3 700 боеголовок.
Китай, подписавший Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (CTBT), но не ратифицировавший его, официально придерживается добровольного моратория и политики «не применять первым». В МИД Китая заявили, что страна соблюдает свои обязательства и надеется на соблюдение моратория со стороны США.
Эксперты отмечают, что ускоренное расширение китайских ядерных объектов, включая заводы по производству боеголовок и взрывчатых веществ, указывает на серьезное наращивание арсенала. США намерены вовлечь Китай и другие ядерные державы в новые переговоры, однако Пекин традиционно отказывается участвовать, пока его арсенал не достигнет паритета с другими крупными державами.