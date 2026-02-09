США обвиняют Китай в секретном испытании ядерного оружия 3 9.02.2026, 15:02

3,426

Фото: Tingshu Wang/Reuters

Пекин делал это под прикрытием сейсмической активности.

Главный американский чиновник по ядерному оружию Томас Динанно заявил, что Китай провел скрытое ядерное испытание в 2020 году, что стало одной из причин решения США возобновить собственные испытания, пишет The Washington Post (перевод — сайт Charter97.org).

По его словам, Пекин готовит новые подземные взрывы «с определенной мощностью в сотни килотонн» во время сейсмической активности планет для сокрытия испытаний.

Динанно отметил, что Россия также помогает Китаю в создании оружейного плутония для расширения ядерного арсенала. Эти обвинения прозвучали на фоне решения США не продлевать соглашение СНВ-3 с Россией — последнее крупное соглашение по сокращению ядерного оружия между Вашингтоном и Москвой.

«США необходимо создать новую архитектуру контроля над вооружениями, которая учитывала бы современные угрозы», — заявил Динанно, подчеркнув, что ограничения одностороннего моратория с Россией ускорили рост китайского арсенала.

В Пентагоне оценивают, что Китай обладает более 600 боеголовок и к 2030 году может довести их количество до 1000. Для сравнения, Россия располагает около 4300, США — 3 700 боеголовок.

Китай, подписавший Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (CTBT), но не ратифицировавший его, официально придерживается добровольного моратория и политики «не применять первым». В МИД Китая заявили, что страна соблюдает свои обязательства и надеется на соблюдение моратория со стороны США.

Эксперты отмечают, что ускоренное расширение китайских ядерных объектов, включая заводы по производству боеголовок и взрывчатых веществ, указывает на серьезное наращивание арсенала. США намерены вовлечь Китай и другие ядерные державы в новые переговоры, однако Пекин традиционно отказывается участвовать, пока его арсенал не достигнет паритета с другими крупными державами.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com