закрыть
17 мая 2026, воскресенье, 16:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

США обвиняют Китай в секретном испытании ядерного оружия

3
  • 9.02.2026, 15:02
  • 3,426
США обвиняют Китай в секретном испытании ядерного оружия
Фото: Tingshu Wang/Reuters

Пекин делал это под прикрытием сейсмической активности.

Главный американский чиновник по ядерному оружию Томас Динанно заявил, что Китай провел скрытое ядерное испытание в 2020 году, что стало одной из причин решения США возобновить собственные испытания, пишет The Washington Post (перевод — сайт Charter97.org).

По его словам, Пекин готовит новые подземные взрывы «с определенной мощностью в сотни килотонн» во время сейсмической активности планет для сокрытия испытаний.

Динанно отметил, что Россия также помогает Китаю в создании оружейного плутония для расширения ядерного арсенала. Эти обвинения прозвучали на фоне решения США не продлевать соглашение СНВ-3 с Россией — последнее крупное соглашение по сокращению ядерного оружия между Вашингтоном и Москвой.

«США необходимо создать новую архитектуру контроля над вооружениями, которая учитывала бы современные угрозы», — заявил Динанно, подчеркнув, что ограничения одностороннего моратория с Россией ускорили рост китайского арсенала.

В Пентагоне оценивают, что Китай обладает более 600 боеголовок и к 2030 году может довести их количество до 1000. Для сравнения, Россия располагает около 4300, США — 3 700 боеголовок.

Китай, подписавший Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (CTBT), но не ратифицировавший его, официально придерживается добровольного моратория и политики «не применять первым». В МИД Китая заявили, что страна соблюдает свои обязательства и надеется на соблюдение моратория со стороны США.

Эксперты отмечают, что ускоренное расширение китайских ядерных объектов, включая заводы по производству боеголовок и взрывчатых веществ, указывает на серьезное наращивание арсенала. США намерены вовлечь Китай и другие ядерные державы в новые переговоры, однако Пекин традиционно отказывается участвовать, пока его арсенал не достигнет паритета с другими крупными державами.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

А ну-ка, догони!
А ну-ка, догони! Ирина Халип
Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина