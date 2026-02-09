Давление на Путина растет 6 9.02.2026, 16:48

Фото: Getty Images

Провалы в войне, кризис внутри страны и международные санкции делают свое дело.

По мере того как масштабное вторжение в Украину приближается к пятому году, положение Путина стремительно ухудшается. На фронте Россия несет колоссальные потери. За весь 2025 год российская армия захватила менее 1% территории, несмотря на инициативу в боевых действиях, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

Внутренняя ситуация также вызывает тревогу. Российская экономика проседает под давлением санкций, падения цен на нефть и снижения экспортных доходов. Американский рейд в Венесуэле и последующий захват российского танкера лишь подчеркнули ослабление глобальных возможностей Москвы.

Продолжающаяся деградация усиливает сомнения в способности России вести войну в нынешнем масштабе. Она также выводит на первый план вопрос о внутренней устойчивости путинской системы. История ХХ века уже дважды застала Россию врасплох — и признаки хрупкости проявляются вновь.

Основной угрозой режиму остаются внутренние элиты. Путин долгие годы устранял потенциальных соперников и пресекал малейшие проявления несогласия. Война обострила и другие противоречия. Разногласия в Кремле по вопросам экономической политики, ошибки в управлении войной и коррупция подтачивают систему изнутри. Мятеж ЧВК «Вагнер» в 2023 году стал самым серьезным вызовом, показав уязвимость режима и отсутствие готовности силовых структур выступать в его защиту.

Путин стремится не допустить массового возмущения из-за огромных потерь, делая ставку на вербовку этнических меньшинств, заключенных и добровольцев, за крупное вознаграждение. Но рост смертности, финансовые сложности и возможное усиление сепаратистских настроений создают опасное давление.

В условиях кризиса в экономике, рекордных потерь и истощения ресурсов риски для режима стремительно растут. Пятая зима войны может стать моментом, когда поддерживать систему станет значительно труднее — а последствия такого сдвига будут удручающими.

