17 мая 2026, воскресенье, 18:55
Америка возвращает себе господство в космосе

  • 9.02.2026, 18:02
Изображение: Nasa

Китай и Россия исключены из программы «Артемида» по освоению Луны и Марса.

После нескольких лет тревожных прогнозов США вновь уверенно выходят в лидеры мировой космической гонки. Еще два года назад казалось, что Китай стремительно догоняет Америку. Пекин успешно осуществил роботизированные посадки на Луну, завершил строительство орбитальной станции «Тяньгун» и активно развивал антиспутниковое оружие. В Вашингтоне опасались, что Китай попытается установить контроль над богатым ресурсами районом южного полюса Луны к 2030 году, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Ситуация изменилась за последний год, когда NASA под руководством нового администратора Джареда Айзекмана и при поддержке космической программы президента США Дональда Трампа резко ускорило темпы. На этом фоне китайская программа столкнулась с серьезными проблемами — серия аварий ракет Long March-3B, Ceres-2 и частного Zhuque-3, задержка возвращения экипажа «Шэньчжоу-20» из-за столкновения с космическим мусором и кадровая нестабильность после чисток в Ракетных войсках НОАК.

На этом фоне США демонстрируют техническое превосходство. Уже в следующем месяце состоится запуск «Артемида-2» — первой пилотируемой лунной миссии с 1972 года. Она подготовит почву для «Артемиды-3» в 2028 году, в ходе которой люди, включая первую женщину, вновь высадятся на Луну. Ключевым элементом миссии станет сверхтяжелая ракета SpaceX Starship, способная поднимать 150 тонн — вдвое больше, чем перспективные китайские носители Long March 9 и 10, которые будут готовы лишь в начале 2030-х.

SpaceX также проводит рекордные запуски: 165 запусков в 2025 году против 92 у Китая. Компания развивает Starlink, а после объединения со стартапом xAI планирует вынести центры обработки данных в космос.

Американское лидерство усиливается и дипломатически: 60 государств уже подписали «Соглашения Артемиды» — международное соглашение между правительствами стран, участвующих в программе Артемида, регулирующее принципы сотрудничества и гражданской деятельности по исследованию и использованию Луны, Марса, комет и астероидов в мирных целях. Китай и Россия — нет.

США рассчитывают, что новое лидерство в космосе принесет миру безопасность и технологическое процветание.

