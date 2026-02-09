закрыть
18 мая 2026, понедельник, 0:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

США инвестируют $9 млрд в сферу ядерной энергетики Армении

1
  • 9.02.2026, 23:54
  • 2,840
США инвестируют $9 млрд в сферу ядерной энергетики Армении

Вашингтон поставит стране малые модульные реакторы.

США инвестируют $9 млрд в сферу ядерной энергетики Армении и поставят стране малые модульные реакторы. Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс на совместном брифинге с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Ереване.

Вэнс рассказал, что Армения и США подписали соглашение о сотрудничестве в ядерной сфере — «Соглашение 123». «Это откроет дорогу для армянских и американских компаний в реализации будущих программ. Речь идет о первоначальных инвестициях в размере $5 млрд, в дальнейшем — еще $4 млрд»,— сказал Джей Ди Вэнс. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

Джей Ди Вэнс прибыл в Ереван 9 февраля и провел переговоры с Николом Пашиняном. На этой неделе он также планирует отправиться в Азербайджан. Турне вице-президента США по Южному Кавказу организовано для содействия реализации масштабного транспортного проекта в регионе «Маршрут Трампа».

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

А ну-ка, догони!
А ну-ка, догони! Ирина Халип
Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина