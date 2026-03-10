Владимир Фесенко: Есть два сценария завершения войны в Иране 5 10.03.2026, 22:01

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Владимир Фесенко

Трамп сильно рискует.

Президент США Дональд Трамп заявил, что война с Ираном почти закончена. Действительно ли это так?

За комментарием сайт Charter97.org обратился к известному украинскому политологу, главой Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимиру Фесенко:

— В данном случае заявления Трампа направлены на то, чтобы успокоить американскую публику и отчасти партнеров. Показать, что еще немножко — и война будет закончена, потому что главное впечатление, которое возникло у многих по завершении первой недели войны, что война затягивается, что Соединенные Штаты застряли, и непонятно, когда и каким образом из этой войны выйдут. К тому же уже проявились негативные последствия. Прежде всего — рост цен на нефть и, соответственно, на нефтепродукты. Растет цена на бензин и дизтопливо в Соединенных Штатах, а цена галлона бензина в США — это всегда главный индикатор предвыборной ситуации. Есть такая примета в американской политике: если в год выборов растет цена на галлон бензина, то это означает, что правящая партия проиграет выборы.

Так что для Трампа это большой риск, он это понимает, поэтому успокаивает публику. Это первое самое логичное объяснение, потому что реально ни о каком выигрыше войны на данный момент, к сожалению, для США речь не идет. Иран продолжает обстрелы и Израиля, и Арабских Эмиратов, и ряда других стран, и пока что нет явных, объективных признаков завершения войны. Так что Трамп, скорее всего, желаемое выдает за действительное.

Второе объяснение — советники Трампа рекомендуют ему все-таки найти вариант достаточно быстрого завершения войны. Самый простой способ — объявить победу, как это было, кстати, в прошлом году. Тогда Израиль и США объявили о том, что они достигли своей цели. Ядерная программа Ирана якобы уничтожена, что оказалось не совсем соответствующим действительности. Но они заявили, что своих целей достигли. Прекратили бомбардировки, Иран тоже прекратил, и на этом война закончилась.

Думаю, такой вариант Трампу сейчас предлагают. То есть еще немножко побомбить Иран, максимально его обескровить, и на этом завершить войну. Однако в одностороннем порядке это вряд ли получится. Ситуация совсем другая, не такая, как в прошлом году. По одной простой причине — слишком многое произошло. Прежде всего — убийство Хаменеи. Удары по Ирану оказались очень масштабными, жестокими. И уже многие духовные руководители Ирана заявили о том, что они будут мстить и воевать с американцами и дальше. Вот это будет главное препятствие на пути завершения войны.

Отмечу, что большая часть нефти, которая добывается и продается из стран Персидского залива, идет в Китай, Индию, в страны Азии. В Европу и в США по минимуму, поэтому Китай заинтересован в том, чтобы все-таки война эта тоже завершилась.

Поэтому сценарий завершения активных военных действий (горячей фазы) до конца марта-начала апреля я бы все-таки рассматривал. Это вполне вероятно. Если китайцы убедят Иран отказаться от активных военных действий и от блокирования Ормузского пролива, тогда это возможно. Если же позиция отмщения, священной войны, джихада против американцев будет доминировать в иранском руководстве, тогда военные действия могут продолжаться, несмотря на все заявления Трампа.

— Какие последствия для режима аятолл и всего Ближнего Востока может нести эта спецоперация США и Израиля?

— Последствия уже есть. Повторюсь, это, конечно же, очень серьезный удар по всей системе поставок нефти, по снабжению нефтью азиатского континента. Половина этой нефти шла в Китай и Индию, а там еще есть и Япония, ряд других стран. Конечно, это еще и риск кризиса мировой экономики, резкий рост цен на нефть, что происходил практически все последние дни.

Сейчас цена на нефть снизилась, но посмотрим, что будет дальше. Если рост цен на нефть возобновится, а война затянется, тогда это риски инфляционных процессов, глобальной рецессии, всемирного экономического кризиса. Ну и Персидский залив, ранее один из самых богатых и благополучных регионов мира, окажется в очень глубоком экономическом кризисе.

То есть последствия будут негативные и для Ирана, который и так находился в экономическом кризисе. Сейчас ситуация может усугубиться, потому что те разрушения, которые сейчас происходят в Иране, на все это потребуется восстановление. А за счет чего? У России денег не хватает на собственную войну. Китай теоретически может дать деньги, но просто так помогать не будет. Китай может выкупить нефтяные месторождения Ирана, какую-то инфраструктуру взять под контроль, но просто так помогать не будет Тегерану.

Поэтому и союзников у Ирана почти нет. У Северной Кореи тоже денег нет. Поэтому у Ирана тяжелейшая экономическая ситуация была до войны. Там и с водой проблемы, которые могут усугубиться сейчас из-за войны. На мой взгляд, длительную войну Иран может вести, но только по инерции.

Вопрос, который сейчас обсуждают военные эксперты, насколько хватит запасов ракет и дронов у Ирана для войны. Явно похоже, что Иран уже экономит. Нет уже таких интенсивных ракетных ударов, которые были в первые дни. Запускают в несколько раз меньше. Возможно, пытаются экономить. Я слышал оценки, что для масштабной войны ракет хватит у Ирана на месяц. Затем что-то останется, но уже, конечно же, это будут скорее одиночные удары. Дронов больше, но американцы же уничтожают и пусковые установки, и будут отслеживать места запусков, будут уничтожать и запасы дронов, и места запусков.

Здесь тоже возможности Ирана для воздушной войны будут ограничиваться. Есть еще один, конечно же, огромный риск. Если Иран не будет соглашаться на прекращение военных действий, то американцы просто начнут экономическую блокаду моря.

Со стороны России можно будет поставлять товары, но блокирование, то есть экономическое удушение Ирана, это тоже огромный риск. Иран сможет как-то существовать, и режим сможет остаться, но он будет полуразрушенный. Он сможет себя защищать, но он не сможет атаковать. То есть один сценарий завершения войны — стихийный, в силу истощения ресурсов для воздушной войны у Ирана. Но другой сценарий, о котором я сказал, — под давлением Китая, при посредничестве ряда арабских стран. Американцы и Иран могут тайно договориться о прекращении активных военных действий. Этот сценарий, считаю, вполне возможен.

Формально будут говорить про джихад и так далее, но де-факто война постепенно прекратится, потому что продолжать ее дальше у Ирана не будет большой возможности. Трампу же тоже надо ее завершать, чтобы не было и без того больших негативных последствий в экономике для Соединенных Штатов, а также политических последствий для него как президента.

— Что эта спецоперация означает для Путина?

— Путин определенные бонусы, связанные с ростом цены на нефть, получил. Но это бонусы временные и ограниченные. Даже сам факт того, что Путина воспринимают как хотя бы формального союзника Ирана, тоже не добавляет доверия к нему со стороны американцев.

Даже дискуссия о том, что Россия предоставляла разведывательные данные Ирану, показывает, что есть определенное недоверие американцев к России. Как и в России: удар по Ирану вызвал очень большой всплеск антиамериканских настроений и рост недоверия к Трампу.

То есть тут взаимное недоверие, конечно, усилилось. Но в любом случае, думаю, что переговоры на линии США-Россия сохранится.

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