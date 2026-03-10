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В Беларусь идет настоящая весна

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  • 10.03.2026, 18:39
  • 2,084
В Беларусь идет настоящая весна

Завтра будет до +18.

В среду, 11 марта, в Беларуси ожидается переменная облачность, сообщает Белгидромет.

Преимущественно осадков не предвидится. Ночью и утром местами на дорогах возможна гололедица. Ветер юго-западный и южный умеренный, днем в отдельных районах порывистый.

Температура воздуха ночью составит от −3 до +3 °C, на западе страны воздух прогреется до +5 °C. Днем термометры покажут от +8 °C на северо-востоке до +18 °C на юго-западе.

В четверг, 12 марта, также будет преимущественно без осадков, лишь днем местами на севере страны возможен кратковременный дождь. Ночью и утром на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер южной четверти умеренный, днем на западе местами порывистый.

Температура ночью составит −2…+5 °C, днем ожидается от +9 °C на востоке до +19 °C на западе страны.

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