В Англии прошел ежегодный чемпионат по переносу жен 6 11.03.2026, 11:37

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Фото: Gareth Fuller/PA/AP

Победителями забега стали финны.

Супружеским парам, желающим проверить свои отношения на прочность, стоит хотя бы раз поучаствовать в чемпионате по переносу жен — в забеге с «утяжелителем» в виде возлюбленной. Недавно на юге Англии прошло очередное соревнование для любителей этой веселой дисциплины, пишет «Нож».

Правила соревнования максимально просты. Мужчинам необходимо преодолеть заданную дистанцию, неся на себе супругу, девушку или подругу, «груз» можно закрепить на себе любым образом. В гонках разрешено участвовать лишь совершеннолетним спортсменам, при этом женщина должна весить не менее 50 килограммов. Если же спортсменка худее заданного веса, ее просят надеть рюкзак с мукой или водой.

В английском чемпионате участники преодолевали расстояние 380 метров. Им приходилось идти или бежать по склонам холма и прыгать через препятствия вроде тюков сена.

Победителями забега стали Теему Тувинен и Ятта Лейнонен из Финляндии, добравшиеся до финиша за 1 минуту 45 секунд. В качестве приза организаторы вручили паре бочку местного эля.

Фото: Gareth Fuller/PA/AP

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