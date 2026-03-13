«Репортеры без границ» призвали включить преследование журналистов в расследование МУС в отношении режима Лукашенко 13.03.2026, 4:29

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Правосудие настигнет лукашистов.

Международная организация «Репортеры без границ» (RSF) приветствовала тот факт, что Международный уголовный суд (МУС) начал расследование по материалам о совершении режимом Александра Лукашенко трансграничных преступлений против человечности.

Организация призвала «включить в него преследование журналистов», напомнив, что ранее уже обращалась в суд по этому поводу.

12 марта стало известно, что офис прокурора МУС открыл расследование, поскольку пришел к следующему выводу: «Существуют разумные основания полагать, что преступления, подпадающие под действие Римского статута МУС, были совершены по крайней мере частично на территории Литвы». Последняя, в отличие от Беларуси, является участницей МУС.

Согласно сообщению, мандат расследования «охватывает трансграничные преступления — любые прошлые и текущие обвинения в преступлениях, совершенных с 1 мая 2020 года в Беларуси, если по крайней мере один элемент преступления был совершен на территории Литвы, в соответствии с параметрами обращения и рамками юрисдикции суда».

«Таким образом, новое расследование включает преступления против человечности, такие как депортация, а также преследование посредством депортации в отношении любой определяемой группы или общности по политическим мотивам, которые, предположительно, были совершены белорусскими властями. Речь идет о преступлениях, подпадающих соответственно под статью 7(1)(d) и статью 7(1)(h) Римского статута», — говорится в сообщении.

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