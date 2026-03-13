СМИ: В Беларуси на дом упал дрон 6 13.03.2026, 16:27

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иллюстративное фото

Могла пострадать женщина.

Лукашенко во время рабочей поездки в Дрибинский район Могилевской области рассказал, что «вчера или позавчера» в Беларуси упал беспилотник. Он заявил, что ранена женщина. Правда, правитель не назвал место падения. «Зеркало» узнало подробности случившегося от двух не связанных между собой источников.

По информации СМИ, все произошло в агрогородке Ленино Добрушского района Гомельской области. Он находится недалеко от места стыка границ Беларуси, России и Украины.

— Упал [БПЛА] и повредил дом немного. Женщина сейчас в больнице находится. Ничего нет критичного, жива-здорова, ее обследуют, — рассказал источник журналистов.

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