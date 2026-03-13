Лукашенко помог украинскому олигарху Фирташу избежать экстрадиции в США 6 13.03.2026, 18:44

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Дмитрий Фирташ

Фото: APA

У бизнесмена — статус белорусского дипломата.

Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ окончательно избежал экстрадиции из Австрии в США. Судебное разбирательство, начавшееся ещё в 2014 году, завершилось после того, как австрийские суды признали за ним дипломатический иммунитет как представителя Беларуси, сообщает издание Die Presse.

В 2024 году Высший земельный суд Вены отказал в экстрадиции Фирташа, указав, что он обладает иммунитетом от уголовного преследования. С 2021 года бизнесмен числится советником Постоянного представительства Беларуси при международных организациях в Вене. Тогда же в штаб-квартиру UNIDO (Организации Объединённых Наций по промышленному развитию) была направлена нота о его делегировании в качестве представителя при этой структуре ООН.

Прокуратура Вены попыталась оспорить это решение. Судья первоначально предоставил ведомству четыре недели на подачу апелляции вместо предусмотренных законом двух. Однако позже Верховный суд Австрии признал продление срока незаконным. В итоге прокуратура пропустила установленный срок подачи жалобы в ноябре 2024 года.

Окончательно решение суда вступило в силу в декабре 2025 года. При этом МИД Австрии и UNIDO отказали Фирташу в официальной аккредитации. Тем не менее суд посчитал, что дипломатические ноты, направленные белорусским посольством в 2021 году с уведомлением о назначении Фирташа советником, сами по себе предоставили ему дипломатический иммунитет. В решении судья сослался на закреплённый в Конституции принцип разделения властей, подчеркнув, что суд не обязан придерживаться позиции исполнительной власти.

Прокуратура также пыталась добиться восстановления срока для подачи апелляции, однако 6 марта Высший земельный суд Вены отклонил это ходатайство.

Фирташ был задержан в Австрии в 2014 году по запросу США, но вскоре освобождён под залог. С тех пор он оспаривал попытки экстрадиции. Американские власти обвиняют бизнесмена в даче взяток в Индии с целью получения лицензии на разработку месторождений титанового сырья.

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